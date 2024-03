OM – Gueye: « Je tiens à remercier le coach ! »

L’Olympique de Marseille s’est imposé largement à Clermont (1-5) ce samedi lors de la 24e journée de Ligue 1. Interrogé en zone mixte, Pape Gueye a tenu à remercier Jean-Louis Gasset, qui lui a offert sa première titularisation de la saison.

« Je remercie le coach qui est arrivé dans une position difficile pour lui et qui a su prendre des décisions fortes »

« Le coach ? Je tiens à le remercier », souligne Gueye « Quand on est un joueur de foot, on n’attend que ça, le soutien du coach. Je tiens à le remercier. (…) Je vais continuer à travailler mais le plus important c’est le collectif » 👉 https://t.co/8wnkQqc1pi#CF63OM #OM pic.twitter.com/ZDg0z4uhtM — La Provence OM (@OMLaProvence) March 2, 2024

« Comme l’avait dit le coach, c’était un match piège car Clermont avait besoin de points, on devait tout faire pour remporter ce match qui n’était pas facile, vu ces conditions. Mais on savait que si on mettait les ingrédients, on l’emporterait, a confié Gueye. On s’est fait peur sur l’égalisation clermontoise mais on a su redresser la barre en marquant 4 autres buts. Maintenant, il faut garder de l’humilité, et continuer à travailler. Je suis sorti blessé de la CAN, puis je suis revenu au club, il y a eu ce moment où j’ai été écarté du club. Mais j’ai continué à travailler et le coach a fait appel à moi. Je vais continuer à travailler. Evidemment je suis très heureux, en plus on gagne ce match. Si on n’avait pas gagné j’aurais été moins content. J’ai fait 60 minutes ce (samedi) soir. Au fil des matches, je vais me sentir de mieux en mieux.Quand on est un joueur de foot, on n’attend que ça, le soutien du coach. Je tiens à le remercier. Il est arrivé dans une position pas facile pour lui, et il a su prendre des décisions fortes. Désormais, pourvu qu’on gagne les matches, je vais continuer à travailler personnellement mais le plus important c’est le collectif », a ajouté le milieu marseillais.

