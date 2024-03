« L’OM était nettement supérieur », lâche un Gastien désabusé après la déroute de son équipe

L’Olympique de Marseille s’est imposé largement à Clermont (1-5) ce samedi lors de la 24e journée de Ligue 1. Un résultat tout à fait logique pour l’entraîneur auvergnat Pascal Gastien.

« Je n’ai pas grand-chose à reprocher à mes joueurs. L’équipe d’en face était nettement supérieure, il n’y a pas grand-chose à faire, a constaté Gastien. On a fait correctement ce qu’on a pu pendant 60 minutes, mais le deuxième but nous fait très mal mentalement. On a mis tellement d’énergie à revenir au score que prendre un nouveau but dans la foulée, c’était trop dur pour nous. Marseille est évidemment un ton au-dessus de nous. On a encore de l’énergie pour aller chercher le maintien. On a un match important à Metz. On joue ensuite Le Havre et Toulouse. Il faudra recoller avec les équipes devant après ces trois matchs. L’objectif, c’est le maintien », a-t-il ajouté.

