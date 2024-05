OM : Longoria doit faire vite ! McCourt bientôt présent à Marseille !

Pablo Longoria ne veut pas commettre la même erreur que la saison dernière et espère annoncer le nom du prochain entraîneur de l’OM d’ici la fin du mois de mai.

L’Olympique de Marseille dispute son dernier match de la saison ce dimanche au Havre. Il faudra désormais attendre un miracle pour que le club marseillais décroche un ticket pour une coupe d’Europe. Les dirigeants Olympiens s’activent déjà en coulisse pour trouver le successeur de Jean-Louis Gasset.

Plusieurs noms ont déjà circulé : Paulo Fonseca, Sergio Conceição, Christophe Galtier… L’actuel entraîneur de Lille semble être le plan A mais il est également courtisé par le Milan AC et sans coupe d’Europe, l’OM sera moins attractif.

Selon les informations du journal, l’Equipe Longoria espère boucler ce dossier brûlant avant la fin du mois de mai alors que Frank McCourt est attendu à Marseille à peu près au même moment.

Il y a des entraîneurs et des joueurs qui sont fait pour l’OM

L’ancien attaquant de l’OM Christophe Dugarry a donné son avis sur le choix du futur coach :

« Quand tu vas Marseille, tu y vas pour des raisons, ou tu n’y vas pas pour certaines raisons… Quand tu signes à l’OM comme joueur ou comme entraîneur c’est que tu veux te sentir vivant. C’est que tu veux vivre des trucs. Tu dois comprendre ce qu’est ce club. Si tu en es capable tu vas vivre ces émotions, cette pression, ce bordel organisé… C’est Marseille ! Il y a des entraîneurs et des joueurs qui sont fait pour ça et qui ne peuvent vivre que pour ça et comme ça. C’est eux qu’il faut aller chercher. Pas les soi-disant grands entraîneurs ! ça veut rien dire un grand entraineur, tu peux faire venir un coach qui a tout gagné, il va arriver ici il va rien comprendre et il va se dire qu’est ce que je fout là… « , a ainsi déclaré Christophe Dugarry sur les ondes de RMC Sport ce jeudi soir.