OM Mercato – Dugarry donne le profil de coach que Longoria doit absolument aller chercher !

Dans l’émission Rothen S’enflamme sur RMC sport, l’ancien joueur de l’OM et de Bordeaux Christophe Dugarry, a donné son sentiment sur le dossier du futur entraineur du club marseillais.

Sans coupe d’Europe et avec des moyens plus limités, Pablo Longoria aura certainement plus de mal à convaincre certains coachs de rejoindre l’OM cet été. L’ancien olympien Christophe Dugarry pense pourtant que Marseille a des arguments non négligeables pour attirer des coachs de premiers rangs.

« Quand tu vas Marseille, tu y vas pour des raisons, ou tu n’y vas pas pour certaines raisons… Quand tu signes à l’OM comme joueur ou comme entraîneur c’est que tu veux te sentir vivant. C’est que tu veux vivre des trucs. Tu dois comprendre ce qu’est ce club. Si tu en es capable tu vas vivre ces émotions, cette pression, ce bordel organisé… C’est Marseille ! Il y a des entraîneurs et des joueurs qui sont fait pour ça et qui ne peuvent vivre que pour ça et comme ça. C’est eux qu’il faut aller chercher. Pas les soi-disant grands entraîneurs ! ça veut rien dire un grand entraineur, tu peux faire venir un coach qui a tout gagné, il va arriver ici il va rien comprendre et il va se dire qu’est ce que je fout là… « , a ainsi déclaré Christophe Dugarry sur les ondes de RMC Sport ce jeudi soir.

