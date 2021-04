OM : « Longoria ? Qu’est ce qu’il a fait lui dans sa vie ? Je ne discute pas avec des gens comme ça… »

Décidément, Pablo Longoria a réussi à se mettre à dos tous les entraineurs français avec ses déclarations dans El Pais. Cette fois, c’est Frédéric Antonetti qui se paye le président olympien…

De nombreux entraîneurs ou ex entraineurs comme Fournier, Domenech, Kombouaré, Garcia ou encore Genesio ont critiqué la sortie du président de l’OM. C’est aussi le cas de Frédéric Antonetti, qui n’a pas mâché ses mots et a directement attaqué Pablo Longoria le traitant de météorite…

«Longoria ? Qu’est ce qu’il a fait lui dans sa vie ? Je veux bien écouter Ancelotti quand il vient en France, qu’il dise des choses, je veux bien écouter l’entraîneur de Monaco (Niko Kovac), je veux bien écouter les grands joueurs qui viennent en France et qui ont connu d’autres championnats et je les accepte volontiers. Mais Longoria. Je crois que l’un des dirigeants de Valence l’a traité de lâche et de menteur ? Si on disait ça de moi je serai pas très fier. Moi je ne discute pas avec des gens comme ça. C’est des gens du nouveau football, des météorites qui arrivent, qui tous les ans changent de club. Par expérience je sais comment son histoire à Marseille va se finir. Je peux lui écrire s’il veut». Frédéric Antonetti – source : Conférence de presse (16/04/2021)