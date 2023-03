OM : Lopez, impeccable !

Ce dimanche, l’Olympique de Marseille s’est une nouvelle fois imposé à l’extérieur, 1-2 face à une équipe en forme Reims. FCMarseille vous propose un zoom sur la prestation de certains joueurs, voici la note et l’appréciation de Pau Lopez.

L’OM devait réagir après le match nul concédé face à Strasbourg la semaine dernière. Face à une belle équipe de Reims, les marseillais ont proposé une belle première mi-temps. Du rythme et des occasions des deux côtés, avec un gros pressing des hommes de Tudor. C’est l’inévitable Balogun qui a ouvert le score, suite à une centre en retrait il rate sa frappe qui tape sur son pied d’appui et vient lober Lopez (1-0 /13′). L’OM a vite renversé la vapeur grâce au patron Alexis Sanchez. Suite à une faute sur Under, l’attaquant chilien place parfaitement le coup franc sur le poteau de Diouf, le ballon rentre et l’OM se relance (1-1 / 16′). L’ancien attaquant du FC Barcelone va doubler la mise suite à une belle passe de Pau Lopez, lancé en profondeur il surprend toute la défense et vient conclure tout en maitrise (1-2 / 29′). L’OM a retourné la rencontre et va ensuite surtout défendre. Car pour une fois, c’est la seconde période qui va être moins bonne. L’OM ne propose plus le même pressing, le jeu offensif est en berne et ce sont les joueurs de Still qui s’offrent de grosses opportunités. Lopez va être décisif sur puiseurs arrêts, donc un coup franc direct de Flips. Mais le portier va aussi être sauvé par deux fois par ses poteaux, la réussite était du côté des marseillais. Tudor repart avec 3 points précieux et l’OM retrouve sa seconde place devant Lens !

La note de Pau Lopez : 7/10

Son appréciation

Lopez, impeccable !

Un peu plus friable ces derniers temps, le portier marseillais a sorti un gros match. Déécisif dès le début du match face à Balogun, il s’est montré rassurant dans ses sorties et son jeu au pied à la relance. Il ne peut rien faire sur le but un peu chanceux de Balogun, le ballon frappe le pied d’appui et change sa trajectoire. Lopez s’est aussi offert une jolie passe décisive pour Sanchez, sur un long ballon bien senti. Il est encore propre sur un coup franc de Flips, et a également de la réussite avec les deux poteaux sortants des rémois. Plusieurs parades décisives, une passe décisive… gros match du gardien espagnol !

Les notes des médias

Maxifoot 8/10 Vite sollicité, et décisif, sur une tentative de Balogun (2e), il a livré une copie impeccable, pleine d’autorité et d’assurance. Il est sorti quand il fallait, a réussi des arrêts précieux sur sa ligne, comme sur ce coup franc de Flips (62e). Et, surtout, il a signé une passe décisive, ce qui n’arrive pas tous les jours pour un gardien. Mais il avait l’oeil pour voir le superbe appel de Sanchez, au loin, et il l’a servi parfaitement (29e). Maxifoot 7/10 Le gardien est l’un des autres artisans du succès de l’OM. S’il a été aidé deux fois par son poteau, l’Espagnol est surtout décisif devant Balogun (2e), Flips (61e), Munetsi (68e) et Lopy (73e). 90min 7/10 Presque d’entrée de jeu, Pau Lopez a dû s’interposer en duel face Falorin Balogun. Le portier ibérique, s’il est fusillé sur le but, s’est vite remis en scelle en distribuant un caviar parfait pour Alexis Sanchez peu de temps après. Sa deuxième passe décisive de la saison. Lopez s’est ensuite interposé face à Flips sur coup-franc direct et a été sauvé par son montant.

Les matchs faciles, ça n’existe pas – Tudor

« C’est une grande victoire. On a arrêté de jouer alors que je leur disais de continuer à jouer. Il y a eu de la tension parce qu’on voulait vraiment garder ce résultat. C’est peut-être pour ça qu’on a arrêté de jouer. Il n’y a pas de matchs faciles, ça n’existe pas. Je leur ai dit qu’il faisait changer des choses. Félicitations à mes joueurs. Je ne savais pas que c’était notre 8e victoire d’affilée à l’extérieur. Je ne regarde pas le classement donc je ne le savais pas. On est deuxième c’est bien. Je veux motiver l’équipe. Je veux qu’ils aient des petits objectifs. En défense on a cette capacité à répéter les efforts dans les entraînements. On veut jouer de cette manière. Mais c’est très exigeant. Jouer ce genre de football est plus difficile en France qu’en Italie. Rongier est un mélange de suisse et d’allemand. Il est comme un robot, c’est incroyable. Il est rapide, il anticipe. C’est fantastique. » Igor Tudor – Source : Prime Video (19/03/2023)