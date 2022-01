Riolo : « Il n’y a plus grand chose à l’OM »

L’Olympique de Marseille a concédé un match nul ce dimanche face au LOSC au stade Vélodrome (1-1) . Pour le journaliste de RMC Sport, Daniel Riolo le jeu de l’équipe de Jorge Sampaoli est poussif.

Cela fait plusieurs semaines que l’Olympique de Marseille a des soucis au niveau de la finition. Ce dimanche soir encore, cela s’est ressenti avec le grand nombre d’occasions des Marseillais mais un seul but marqué sur un exploit individuel de Cengiz Ünder. Pour le journaliste de RMC Sport, Daniel Riolo le jeu de l’OM est poussif depuis plusieurs mois maintenant. Même si les marseillais ont toujours la possession de balle, il ne se passe plus grand chose offensivement.

Cela fait plusieurs semaines que l’OM joue comme cela — Riolo

📞 Raphaël, supporter de l’OM : « Il faut arrêter avec Milik. Les centres, ils arrivent. Il n’y arrive pas. Je ne remets pas en question ses qualités de footballeur, mais il faut passer à autre chose. »

🎙 @DanielRiolo : « On l’a vu, l’OM à l’époque du sans Milik jouait mieux. » pic.twitter.com/uirv7fvoeK — After Foot RMC (@AfterRMC) January 16, 2022

« Cela fait plusieurs semaines que l’OM joue comme cela. OK ils ont la balle, ils ont toujours leurs bonnes intentions en essayant d’attaquer à droite à gauche, mais il y a toujours un problème d’efficacité. Après hier on ne comprend pas le positionnement de Payet excentré à gauche. Milik devant a beaucoup de difficultés. Quand Lille a marqué, je me suis dis que l’OM allait avoir beaucoup de mal. D’ailleurs ils ont même une balle de 2-0. Lille a même eu les opportunités de mettre le deuxième à 10 contre 11. Il a fallu qu’ Under sorte une magnifique frappe. C’est le seul qui percute qui arrive à passer. Les autres c’est pleins de bonnes intentions mais très neutre… Qu’elle est le marseillais qui va s’esclaffer de ce qui s’est passé à Bordeaux. Ils ont gagné mais c’était pas brillant et les circonstances les ont beaucoup aidé. C’est poussif, on n’est plus dans le virevoltant, il n’y a plus grand chose. (…) Après sur le dernier quart d’heure avec un peu de folie et les occasions qu’ils ont l’OM peut aller chercher la victoire encore hier » Daniel Riolo – Source : Pierrot Le Foot (16/01/22)

