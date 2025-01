OM – LOSC : La conférence de presse de De Zerbi résumée en 5 gros points !

Roberto De Zerbi a tenu une conférence de presse avant le match de Coupe de France contre Lille, où il a abordé plusieurs sujets cruciaux pour l’OM. On vous propose les 5 points les plus importants.

L’entraîneur a notamment évoqué la méritocratie au sein de son effectif et la nécessité de maintenir un niveau de performance élevé pour gagner des places dans l’équipe. Il a aussi fait le point sur certains joueurs comme Murillo, Wahi, et Balerdi, soulignant leur importance dans le collectif marseillais. Enfin, De Zerbi a réaffirmé les ambitions de l’OM en Coupe de France, avec un objectif clair de remporter un titre cette saison.

Voici le résumé de la conférence de presse de Roberto De Zerbi :

La réponse à Sternal et sur le temps de jeu des jeunes

Interrogé sur le départ annoncé du jeune Sternal, le coach s’est justifié concernant son faible temps de jeu : « Je ne l’ai pas utilisé beaucoup parce qu’il y avait de la concurrence et des joueurs meilleurs que lui. Je me base sur le terrain. Je ne me concentre que sur ça. Je ne fais pas de cadeaux aux joueurs. S’il n’a pas joué, c’est qu’il ne le méritait pas. »

Trop d’occasions concédées

L’entraîneur a également admis que son équipe concède encore trop d’occasions, pointant des erreurs évitables lors du match contre Rennes : « On deviendra une très grande équipe quand notre adversaire aura des difficultés à tirer. »

Objectif, gagner la Coupe de France

En ce qui concerne l’objectif de la Coupe de France, De Zerbi a insisté sur l’importance de cette compétition : « La Coupe de France est un chemin pour gagner un titre, on est tous là pour ça. »

Murillo, sous estimé

Roberto De Zerbi a commencé par exprimer sa satisfaction concernant l’évolution de Murillo, qu’il considère comme un joueur sous-estimé : « Murillo m’apporte beaucoup de satisfaction. Il est un joueur que tous les entraîneurs voudraient. »

Avant le jeu, l’osmose entre les supporters et les joueurs

Interrogé sur la qualité de son jeu qui plait à bon nombre de supporters, De Zerbi a expliqué que sa priorité était que ces derniers apprécient surtout leurs joueurs. « Mon premier objectif quand je signe dans un club, c’est de réussir à créer une connexion entre les joueurs et les supporteurs. »