OM – LOSC : Villas-Boas donne son sentiment sur la première de Nagatomo

André Villas-Boas est revenu sur la prestation de Yuto Nagatomo, à la fin de la rencontre. Le Japonais a réalisé « un bon match« , selon le technicien portugais.

//www.dailymotion.com/embed/video//x7wcjc3?autoPlay=1[/dailymotion_em

Yuto Nagatomo faisait ses débuts en Ligue 1, ce dimanche soir. Pour une première sous le maillot olympien, le Japonais a disputé une heure de jeu, avant de céder sa place à Bouna Sarr. L’ancien Intériste s’est fait remarquer, dans le mauvais sens, sur le premier but lillois. Luiz Araujo l’enrhume pour scorer (1-0). Le latéral gauche a reçu également un avertissement. Mais André Villas-Boas, son coach, trouve que son protégé a réalisé une bonne première.

Il a fait un bon match — AVB

« Nagatomo a fait un bon match. Jouer d’entrée Lille pour un gars qui n’a pas foulé les terrains depuis six mois et avec la dynamique de Lille, oui c’est un bon match. Je suis fautif car sur le premier but je lui ai dit d’avancer. Mais il a fait un bon match. Il peut faire une bonne saison. Il est expérimenté et petit à petit il va s’améliorer »

André Villas-Boas – Source : Conférence de presse 20/09/20

Le Japonais aura l’occasion de rejouer ce samedi, face à Metz. Jordan Amavi, habituel titulaire, purgera son dernier match de suspension, à cette occasion.