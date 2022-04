OM : Luan Peres encense Gerson

L’Olympique de Marseille reçoit le FC Nantes ce soir à 21h au Stade Vélodrome. Pour cette occasion Luan Peres était en conférence de presse en début d’après-midi ce mardi. Le défenseur s’est montré entre autres très élogieux sur son compatriote brésilien, Gerson.

Auteur de six buts et six passes décisives toutes compétitions confondues, Gerson confirme match après match son renouveau au sein de l’effectif marseillais. Beaucoup plus juste techniquement, plus affuté qu’à son arrivée, l’international brésilien possède encore une bonne marge de progression selon Luan Peres.

Je ne suis pas surpris par Gerson, je connaissais ses qualités. Ce n’était pas facile au début à cause de l’adaptation, mais c’est quelqu’un qui a un niveau très élevé, et encore, il peut améliorer encore plus son jeu. Luan Peres – Source : Conférence de presse avant match OM-Nantes (19/04/2022)

Il a eu une adaptation compliquée – Peres

Souvent décrié durant ses premiers mois à l’OM, Gerson a pu compter sur le soutien de son coéquipier Luan Peres.

Il a eu une adaptation compliquée. Il m’en parlait assez souvent. Mais aucun joueur n’aime être critiqué comme il l’a été. C’était un moment difficile de sa vie. Il y a eu beaucoup de changements. Changements de pays, de culture, de position dans le jeu. Mais c’est un grand joueur, un international brésilien. Il ne s’est pas laissé abattre. Il s’est adapté, il a de l’ambition. Hier, il a eu trois occasions de marquer. C’est un excellent joueur. Luan Peres – Source : Conférence de presse

Les récentes performances de Gerson lui ont assuré une place de titulaire. De plus, le milieu de terrain brésilien a su changer son jeu et est capable d’évoluer à plusieurs postes, une aubaine pour Jorge Sampaoli qui devra compter sur chacun de ses joueurs pour atteindre les objectifs de la saison qui sont de participer à la prochaine Ligue des Champions et de se qualifier pour sa sixième finale de Coupe d’Europe.

