OM : L’UEFA va prendre des décisions pour le fair-play financier !

Le président de l’UEFA, Aleksander Seferin, a admis que la règlementation du fair-play financier doit être revue. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour l’OM…

Sanctionné par l’UEFA pour des manquements à cette règle, l’OM va sans doute être ravi de savoir que le Fair-Play Financier va être revu. Dans une interview accordée à L’Équipe, Aleksander Ceferin a admis que le FPF doit être changé, pour continuer à fonctionner.

Cela veut-il dire que nous devrons changer certaines règles ? Sans doute.

« Le fair-play financier a fait ses preuves et fonctionne encore. Il a été créé pour juguler les pertes des clubs et l’a fait avec succès. Maintenant, on doit aller vers un football européen qui soit plus concurrentiel. Il faut en même temps autoriser les nouveaux investissements dans le football et aussi obliger ceux qui investissent trop à partager (…) Ceux qui ne le font pas ont été punis par l’ICFC (Instance de contrôle financier des clubs). Mais le TAS a annulé certaines décisions. Cela veut-il dire que nous devrons changer certaines règles ? Sans doute. Mais cela ne veut pas dire que nous ne sommes pas prêts à agir contre certains grands clubs »

Aleksander Ceferin. Source : L’équipe, 24/08/2020