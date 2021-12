OM : Luis Henrique toujours aussi timoré…

L’Olympique de Marseille s’est imposé 0-2 à Strasbourg à l’occasion de la 187e journée de Ligue 1. Voici la note et l’appréciation de Luis Henrique, titulaire surprise lors de cette rencontre.

L’Olympique de Marseille devait se relancer après la cruelle défaite concéder face à Brest la semaine dernière. La tâche n’était pas simple face à une équipe de Strasbourg en pleine forme et dans son stade. Jorge Sampaoli avait décidé de mettre en place une tactique adapté à son adversaire avec Payet en faux neuf mais sans Gerson ni Guendouzi avec comme objectif de jouer dans le dos de la défense alsacienne grâce à la vitesse de Dieng à gauche et Luis Henrique à droite. Le plan de jeu n’a pas été payant en première mi-temps, car Dieng a raté ses opportunités, par contre la défense a très bien résisté au pressing alternatif de Stéphan. Mais à l’heure de jeu, Payet a décalé Luis Herique en profondeur, le brésilien a réussi un centre impeccable que Dieng a transformé en but d’un superbe retournée acrobatique. Pau Lopez a été rassurant et Caleta Car a assuré la victoire d’un but de la tête sur un corner de Payet. Une victoire importante et synonyme de seconde place en Ligue 1. Passeur décisif pour Dieng, Luis Henrique n’a rien fait d’autres de remarquable. L’ailier brésilien aligné à droite a surtout brillé par sa timidité et son manque de prise d’initiative…

La note de Luis Henrique : 3.5/10

Son appréciation FCM

Luis Henrique toujours aussi timoré…

Il adresse un centre impeccable pour Dieng pour l’ouverture du score. Sur l’action il est bien lancé en profondeur par Payet, et le problème est là, Henrique ne fait pas assez d’appels tranchants. Le brésilien est trop attentiste, timide, il a tendance a privilégier la sécurité, jouer en retrait. Si Dieng a énormément raté, Henrique n’a pas proposé. Le joueur de 19 ans va devoir montrer un autre visage, plus d’initiatives. Il est souvent à cotnre temps même dans les phases de pressing. Encore loin d’être convaincant…

Les notes des médias