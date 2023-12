OM – Lyon : À quelle heure et sur quelle chaîne TV ?

L’Olympique de Marseille reçoit Lyon ce mercredi en match en retard de la 10e journée de Ligue 1. À quelle heure et sur quelle chaîne voir ce match ? Toutes les informations sur cette rencontre du championnat de France sont à retrouver dans cet article.

Après les victoires de jeudi en Ligue Europa face à l’Ajax Amsterdam (4-3) puis face à Rennes (2-0) dimanche dernier, l’OM doit enchainer un troisième match au Vélodrome de suite comptant pour la 10e journée de L1. Sur Prime vidéo, Gennaro Gattuso était conscient des défauts de son équipe malgré la victoire face à Rennes. « On a fait ce qu’on devait faire avec les deux buts. Ce n’était pas une bonne prestation, mais on va retenir la victoire. Nous voulons jouer, avoir la possession du ballon. Le championnat de France est difficile, donc on veut encore progresser. On joue contre des blocs défensifs bien serrés, on doit être meilleurs en transition. Ça ne m’a pas plu sur les transitions, ce soir. (…) Le football est un jour de fête, on espère que cela se passera bien. Je pense au supporter de Nantes. Il y a beaucoup de problèmes en ce moment. On a besoin d’aller au stade avec les enfants et d’une bonne atmosphère : c’est ça le football. »

GATTUSO : « La première chose c’est de récupérer maintenant. Puis le match de Lyon va être compliqué, ce sont des joueurs de qualité qui traversent une période compliquée mais il y a de la qualité. » #OMSRFC — Football Club de Marseille (@FCMarseille) December 3, 2023

🇸🇳: « Pape Gueye va être revanchard, il va vouloir se montrer ! » Notre consultant @charles_debono attend le retour du milieu marseillais après sa suspension de 4 mois ! #OM #Gueye pic.twitter.com/g91WodkvH0 — Football Club de Marseille (@FCMarseille) December 5, 2023



À noter que l’entraîneur marseillais sera privé de Joaquin Correa pour la rencontre. L’international argentin souffre de la cheville depuis le tacle de Steven Berghuis la semaine dernière, Iliman Ndiaye est suspendu suite à son carton rouge face à Rennes, Pape Gueye purge toujours sa suspension et sera de retour dimanche face à Lorient.

À quelle heure et sur quelle chaîne TV suivre OM – Lyon ?

L’OM affronte Lyon ce mercredi soir. Le match débutera à 21h00 et sera diffusé en direct sur Prime Video.

Comment voir OM – Lyon en streaming ?

Il vous faudra bénéficier d’un abonnement Pass Ligue 1 sur Amazon. Pour suivre en streaming la rencontre sur ordinateur ou mobile, il suffit de se connecter sur le site ou l’application Prime Vidéo.

