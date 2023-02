OM / Lyon : Laurent Blanc encense le football de Tudor !

L’actuel coach de Lyon et ancien joueur de l’Olympique de Marseille a évoqué le choc OM / PSG de dimanche soir en conférence de presse. Il a notamment mis en avant le jeu pratiqué par le club marseillais sous les ordres d’Igor Tudor. A lire aussi : Longoria va récupérer 2M€ ! Tudor, source de regret pour la Juventus… Des retours au PSG ! Les 3 infos OM de ce jeudi ! L’Olympique Marseille affrontera le Paris Saint Germain au stade Vélodrome ce dimanche soir . En conférence de presse ce jeudi Laurent Blanc a été questionné sur ce choc qui opposera deux clubs dans lesquels il est passé comme joueur et comme entraineur. L’actuel coach de Lyon a notamment encensé le football mis en place par Igor Tudor à l’OM. A lire aussi : OM : Courbis livre sa tactique imparable pour stopper Mbappé !

« Marseille, je trouve que c’est vraiment une très très bonne équipe de notre championnat. Ils ont une régularité, une dépense d’énergie. On parle de mouvement (par rapport au jeu de l’OL, ndlr), là tout le monde bouge ! A part le gardien, et encore… Que ce soit les défenseurs centraux, les pistons, tout le monde bouge et court. C’est le football total, le football moderne. Je les trouve très bons, même s’ils jouent souvent avec la même équipe, ils ont trouvé un équilibre » Laurent Blanc – Source : Conférence de presse (23/02/2023)