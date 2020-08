OM : MacHardy explique pourquoi le mercato marseillais va être difficile…

Jonatan MacHardy est revenu sur les propos d’André Villas-Boas en conférence de presse… Le consultant de RMC pense que le mercato va être difficile pour l’OM.

André Villas-Boas et Steve Mandanda étaient en conférence de presse ce vendredi pour évoquer la prolongation du gardien de but marseillais ainsi que la première rencontre du championnat face au Stade Brestois.

le mercato va être difficile à gérer, avec beaucoup de joueurs en fin de contrat

Sur RMC ce vendredi soir, Jonatan MacHardy est revenu sur la gestion de l’effectif de l’Olympique de Marseille. Outre le fait de dire qu’il n’est pas taillé pour jouer la Ligue des Champions, il pense surtout que le mercato marseillais va être compliqué.

A LIRE AUSSI : OM : « L’inquiétude des supporters sur l’avenir du club est liée à Jacques Henri Eyraud ! »

« L’effectif de l’OM, que l’on soit bien clair, même s’il y a deux renforts en la personne de Balerdi et Gueye et qu’il n’y a pas de départ, c’est trop court pour jouer Ligue 1 et Ligue des Champions. C’est un problème de construction et de gestion d’effectif. Je pense qu’il (André Villas-Boas, ndlr) en a conscience et que le mercato va être difficile à gérer, avec beaucoup de joueurs en fin de contrat…L’OM est un peu obligé de vendre donc il y aura des départs. Ça traduit une inquiétude d’André Villas-Boas quant à la capacité du club à lui fournir un effectif suffisant pour la Ligue des Champions. »

Jonatan MacHardy – Source : RMC Sports