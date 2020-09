OM : MacHardy tacle Villas-Boas, sa tactique et un titulaire !

L’OM a bien du mal à se lancer cette saison. Malgré deux bons premiers résultats, l’absence de cohérence dans le jeu et d’animation offensive s’est payés sur les trois matches suivants. Jonatan MacHardy pointe du doigt le coach mais aussi Morgan Sanson…

Sur RMC, Jonatan MacHardy mis en cause la tactique d’André Villas-Boas et le niveau de jeu de Morgan Sanson…

Sanson est très contesté… Villas-Boas aussi n’a pas progressé — Machardy

« Tactiquement, on avait les mêmes interrogations la saison dernière. On se demandait pourquoi Marseille jouait en 4-3-3, pourquoi Payet jouait sur le côté gauche, pourquoi avec ce milieu de terrain ? Car à Marseille, certains joueurs ne font pas l’unanimité. Par exemple, Sanson est très contesté. Il est irrégulier et trop timide sur le terrain. Il ne fait pas le liant entre le milieu et l’attaque. Mais les joueurs sont les mêmes que l’an dernier, ils n’ont pas progressé. Villas-Boas aussi n’a pas progressé. Il a fait de bonnes choses, il s’exprime bien, il nous a charmés. Mais sur le terrain, j’aimerais voir quelque chose de différent. Quand je regarde ce match contre Metz, je me demande comment l’OM joue… Sanson et Rongier ne sont pas bons. Qu’est-ce que le petit Pape Gueye a montré de moins que ces deux-là ? Le problème, c’est tout le bloc… Les joueurs ont pris un an de plus. Payet sur le côté gauche, c’est compliqué, vu son état physique du moment… Il faut changer de tactique ».

Jonatan MacHardy – Source: RMC (27/09/2020)