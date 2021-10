OM : « Maintenant Mandanda n’est pas un éternel remplaçant, mais presque… »

Installé au poste de gardien titulaire depuis la 5e journée de Ligue 1 et la reception de l’AS Monaco, Pau Lopez a joué l’intégralité des matches reléguant Mandanda à un rôle de doublure. Si les premiers matches ont été joué avec une épée de Damoclès au dessus de sa tête, le gardien espagnol a imposé ses qualités…

Auteur de parades décisives et de plusieurs matches convaincants, Pau Lopez s’est installé et ne semble plus remis en questions. Le gardien prêté par l’AS Roma a convaincu tout le monde en particulier lors des trois derniers matches (Lorient, Lazio et PSG). De quoi fermer le débat d’un retour de Steve Mandanda ? Sur RMC, le journaliste Florent Germain estime que Lopez a gagné du crédit.

Pau Lopez s’offre un peu plus de crédit — Germain

« Pau Lopez, ça fait trois matchs qu’il éteint un peu le débat avec Mandanda. Je ne dis pas que le débat n’existe plus et que Mandanda est maintenant un éternel remplaçant, mais presque. En tout cas, Pau Lopez s’offre un peu plus de crédit. Car ces derniers temps, on avait l’impression que si Pau Lopez faisait une boulette, tout le monde allait réclamer Mandanda à Marseille. Là, on a l’impression que Pau Lopez prend confiance. Il a plus de jokers. (…) En dehors du terrain, il a l’air assez doux. Je le trouve assez sympathique, il ne se prend pas trop la tête. Il apprivoise cet environnement marseillais. Il sait qu’il a été critiqué. Ça n’a pas toujours été facile pour lui depuis son arrivée à l’OM, mais il fait le travail et il est droit dans ses bottes. De son côté, Mandanda vit assez mal cette situation. Mais il comprend qu’il a été remplacé par un gardien qui en vaut la peine… » Florent Germain – Source: RMC (26/10/2021)

Notre journaliste, Nicolas Filhol, avait trouvé la performance de l’Espagnol encourageante :

C’est aussi un bon gardien — Filhol

« Depuis qu’il est titulaire, on était pas vraiment rassuré. En plus, c’est un gardien qui a un style un peu bizarre, il est vouté. Au pied, tu le sens pas non plus hyper rassurant, mais les quatre premiers matchs, il n’avait pas trop d’arrêt à faire. Alors que contre Lorient, il sort une double parade décisive, et plusieurs arrêts sympas dans le match. Quand tu vois ça, tu te dis que c’est pas un mec qui joue que haut, relance vite, et joue au pied, c’est aussi un bon gardien. » Nicolas Filhol – Source: FCM (21/10/21)