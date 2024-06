OM : Mais qui est Giovanni Rossi (et quel sera son rôle) ?

L’OM a trouvé son nouveau directeur technique, un proche de Roberto De Zerbi. Mais qui est Giovanni Rossi ? Quel rôla va-t-il jouer dans l’organigramme de l’OM ?

Annoncé ce lundi 17 juin par les médias italiens, Giovanni Rossi va débarquer à l’OM et y signer un contrat de 3 ans. Ce dernier a été directeur sportif à Sassuolo pendant 10 ans en deux fois de 2013 à 2017 puis de 2018 à 2024. Il a aussi fait des passage à la Juventus (directeur du centre de formation) et à Cagliari. Ce dernier a donc travaillé avec Pablo Longoria et Roberto De Zerbi sur ces deux périodes. L’Equipe précise que « Giovanni Rossi va s’engager pour trois ans à l’OM en tant que directeur technique. Son rôle sera de faire le lien entre le staff et la présidence, comme homme de confiance des deux camps. De Rossi, 58 ans, sera présent aussi bien dans la gestion quotidienne que dans la construction de l’effectif. »

De son côté FootMercato précise que Rossi « va aider De Zerbi dans ses tâches, sans pour autant venir empiéter sur les fonctions de Medhi Benatia, conseiller sportif de l’OM et qui continuera d’œuvrer aux côtés de Pablo Longoria, notamment pour la partie mercato. Si cette arrivée de Giovanni Rossi peut soulever quelques interrogations, elle s’inscrit pourtant dans une réflexion de longue date. (…) Rossi aura donc ce rôle de liant entre le staff et la présidence. Que ce soit dans la gestion quotidienne du groupe ou les questions sportives, le dirigeant de 58 ans va ainsi œuvrer pour maintenir la plus grande symbiose au sein du club. Une fonction de plus en plus appréciée par les cadors du football européen, à l’instar de Manel Estiarte, homme de confiance de Pep Guardiola du côté de Manchester City. »

Directeur sportif? Technique? Pas vraiment de titre exact pour Giovanni Rossi, longtemps dirigeant de Sassuolo, qui fera partie du package De Zerbi et débarque à #OM pour 3 ans. Proche du technicien et de Longoria, arrivée évoquée dès leurs 1ers échanges https://t.co/WW911D3aWq

C’est confirmé, Pablo Longoria a trouvé un nouveau directeur technique. Le journaliste Fabrizio Romano confirme l’arrivée pour 3 ans de Giovanni Rossi à l’OM. « Giovanni Rossi sera le nouveau directeur technique de l’OM pour épauler Roberto de Zerbi, comme ils travaillaient ensemble à Sassuolo. Contrat de trois ans en place, comme de Zerbi. Prochaine étape : des contrats à signer pour de Zerbi jusqu’en juin 2027. »

🔵⚪️🇮🇹 Giovanni Rossi will be new OM technical director to support Roberto de Zerbi, as they used to work together at Sassuolo.

Three year contract in place, same as de Zerbi.

Next step: contracts to be signed for de Zerbi until June 2027. pic.twitter.com/n3wj03AlQe

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 17, 2024