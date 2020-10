OM : Villas-Boas ne veut pas entendre parler de l’exemple du Lyon de Garcia face à City !

André Villas-Boas a été interrogé sur la victoire de Lyon face à Manchester City la saison dernière. Le coach marseillais ne veut pas en entendre parler…

Interrogé sur la victoire de Lyon face à City lors du Final 8 cet été, André Villas-Boas a clairement fait savoir qu’un coach de l’OM ne pouvait pas s’inspirer de Lyon, un concurrent direct.

On ne peut pas demander à un coach de l’OM de s’inspirer d’une victoire de l’OL — Villas-Boas

« On ne peut pas demander à un coach de l’OM de s’inspirer d’une victoire de l’OL… Moi et mon staff on a bien regardé les derniers matchs de City, c’est une équipe exceptionnelle, qui donne très peu d’erreurs à exploiter. On essaye de se préparer de la meilleure façon et on regarde tous les matchs dont celui contre Lyon. On a regardé beaucoup de matchs de City de la saison passée. Comme l’a dit Guardiola ils sont dans un moment difficile au niveau physique. On se trouve un peu mieux à ce niveau mais ils ont beaucoup d’expérience en Ligue des champions. On va essayer de mettre en place notre stratégie. On a étudié ce match comme tous les autres ».

André Villas-Boas – source : Conférence de presse (26/10/2020)