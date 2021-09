OM : Mandanda vs Lopez… émulation ou problème ?

Laissé sur la touche au détriment de Pau López pour la première fois de la saison lors du match face à l’AS Monaco, Steve Mandanda n’aurait pas caché sa frustration suite au choix de Jorge Sampaoli.

Personne ne s’y attendait réellement. Samedi soir, Jorge Sampaoli a pris la décision de titulariser Pau López dans les cages olympiennes au détriment de Steve Mandanda pour la première fois de la saison. Alors que Monaco n’a pas cadré une seule frappe de la rencontre, le gardien espagnol n’a pas réellement eu l’opportunité de s’employer, mais il a enregistré son premier clean-sheet de la saison.

À en croire les informations de L’Equipe, Steve Mandanda ne s’attendait pas à être laissé sur le banc pour la première fois lors d’un match aussi important. Pendant la rencontre, on a pu apercevoir le visage fermé de Steve Mandanda qui en a dit long sur sa frustration concernant le choix du technicien argentin.

Arrivé cet été en provenance de la Roma, Pau López a été recruté par l’OM pour être mis en concurrence avec Steve Mandanda et préparer sa succession dans les années à venir. Il a été prêté avec une obligation d’achat située autour de 15 millions d’euros, qui sera activée dès lors qu’il aura disputé 20 matches toutes compétitions confondues sous la tunique phocéenne.

Pau Lopez récupérait d’une blessure, on voulait qu’il ait du temps de jeu – Jorge Sampaoli

En conférence de presse, Jorge Sampaoli a tenu à clarifier son choix.

« C’est une question de rotation. Pau récupérait d’une blessure, on voulait qu’il ait du temps de jeu. Steve est le gardien emblématique du club, mais j’essaye de faire en sorte que tous les joueurs aient du temps de jeu, et qu’il y ait une concurrence saine à tous les postes. On savait que Pau allait répondre présent » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (11/09/2021)

J’ai 36 ans, je ne vais pas rester indéfiniment – Steve Mandanda

Dans les colonnes de La Provence, Steve Mandanda révélait en août dernier bien vivre cette concurrence avec Pau López. Il affirmait pourtant dernièrement qu’il s’agissait d’une évolution logique et normale.

« La concurrence, pour parler de Pau López qui vient d’arriver, c’est normal. Dans chaque équipe qui veut jouer le haut du tableau, tous les postes sont doublés, nous ne sommes pas les seuls. Yohann Pelé n’étant plus là, il fallait recruter un gardien. J’avais eu une discussion avec Pablo Longoria la saison dernière, je savais que quelqu’un devait arriver. J’ai 36 ans, je ne vais pas rester indéfiniment, le poste de gardien de but ne m’appartient pas et, à un moment donné, il faudra que je parte. Mais je suis encore là ! Je vais jouer le maximum de matches que le coach me fera jouer et essayer de prendre un maximum de plaisir pour finir du mieux possible. C’est une évolution normale. À un certain âge, à un certain niveau, il faut du changement. Je le vis très bien, parce que j’en avais parlé en amont avec Pablo. Ce qui se passe ne me surprend pas. C’est bien pour tout le monde qu’il y ait du nouveau… » Steve Mandanda – Source : La Provence (05/08/2021)