Sur les Ondes de RMC Sport, dans l’émission l’After Foot, Florent Germain est revenu sur l’état d’esprit de Marcelino après la nouvelle contre-performance ce dimanche face à Toulouse (0-0). Une intervention avant l’annonce du départ probable du technicien espagnol.

Décevant, L’OM a concédé le match nul et vierge face à Toulouse lors de la 5e journée de Ligue 1 ce dimanche. Sur les Ondes de RMC, dans l’émission l’After Foot, le journaliste Florent Germain est revenu sur l’état d’esprit de Marcelino.

« Marcelino répète souvent qu’à Marseille, l’exigence est multipliée par 2 ou 3 avec une passion forte et démesurée »

« Marcelino est dans son rôle. Il comprend l’exigence d’un club comme l’OM, lui qui est passé par Valence Bilbao ou Séville. Mais il répète souvent aux micros ou en privé que Marseille c’est multiplié par 2 ou 3 avec une passion forte et démesurée. Il le vit un peu comme un défi de vouloir réussir à imposer ses idées et faire passer ses consignes aux joueurs. Il est très combatif », a affirmé le journaliste. Finalement le coach espagnol a décidé ce mardi de quitter l’OM. « Il a dit après la rencontre qu’il n’avait absolument aucun reproche à faire aux joueurs. Ce n’est pas exactement ce qu’il dit en interne dans le vestiaire. Il aimerait plus de caractère et plus d’initiative. Comme la tactique est nouvelle, il a l’impression d’avoir une équipe un peu trop scolaire qui chercher à intégrer ses principes en étant bridée. La tactique de Marcelino n’est pas encore assimilée par les joueurs comme l’a confirmé Pau Lopez en zone mixte après le match » , a confié Florent Germain lundi soir.

