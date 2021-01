OM : Valbuena allume les joueurs et Villas-Boas

L’Olympique de Marseille s’est incliné une nouvelle fois en championnat ce mercredi face à Lens (0-1). Lors de la victoire de l’Olympiakos face à l’OM en Ligue des Champions, Mathieu Valbuena avait constaté un mal profond dans l’équipe. L’ancien marseillais a de nouveau donné son sentiment sur la crise que traverse actuellement le club olympien.

Dans l’émission « Top of the Foot » sur RMC, Mathieu Valbuena a évoqué la crise que traverse l’olympique de Marseille. L’ancien olympien n’épargne personne, joueurs, entraîneur et es dirigeants…

Ils ont touché le fond – mathieu valbuena

A lire aussi : OM – Eric Di Meco : « Villas-Boas fait partie du problème »

« Il y a des problèmes beaucoup plus profonds à l’OM à tous les étages. On a l’impression qu’ils ont touché le fond contre Nîmes, mais ils creusent encore plus profond. Ça a été catastrophique dans tous les compartiments. Quand tu portes le maillot de l’Olympique de Marseille, tu dois avoir de la personnalité, du caractère, de l’amour propre. Tous ces ingrédients, il n’y a rien. Quand tu prends un but, normalement tu réagis. Il n’y a aucune réaction. Je connais Steve. Je le vois sur son visage. C’est un capitaine découragé, complètement désabusé par cette situation. Je le vois dans l’expression du visage. Villas-Boas, ça fait un an et demi qu’il est à l’Olympique de Marseille. Est-ce qu’il a fait progresser son équipe ? Rien du tout. Il n’a rien fait progresser. Tactiquement, Lens les a trimballés. Il y a trop d’espaces. Les joueurs ont le temps de contrôler, de regarder. Tout le monde vient en retard, tout le monde est perdu sur le terrain. C’est bien beau de taper sur la table et de mettre des ultimatums, mais Eyraud a une grande part de responsabilité, ainsi que McCourt parce qu’on ne le voit pas. » Mathieu Valbuena – Source : RMC (21/01/2021)