OM – PSG : Pour Mbappé, battre Marseille était devenu une routine…

À travers un documentaire sur le PSG prévu par Amazon Prime Video, Kylian Mbappé a évoqué la rivalité avec l’Olympique de Marseille. Une rivalité qui a « repris un coup de boost » ces dernières années d’après lui.

On le sait maintenant depuis plusieurs années. Les moyens illimités du Paris Saint-Germain avec le Qatar ont littéralement faussé le championnat de France ainsi que la rivalité avec l’OM. Alors que le Classico était davantage serré avant 2011, le club phocéen tente désormais chaque année de se défendre avec la ferveur et l’amour du maillot.

Après avoir décroché un succès (0-1) au Parc des Princes le 13 septembre 2020, l’OM avait mis fin à une disette de presque 9 ans sans décrocher le moindre succès face à Paris. Un match qui s’était soldé par de nombreuses tensions entre les joueurs marseillais et les joueurs parisiens. En effet, pas moins de cinq cartons rouges avaient été distribués dans le temps additionnel (3 pour Paris et 2 pour l’OM)

🔴🔵 Mbappé n’est pas mécontent de la défaite de Paris contre l’OM la saison dernière qui relance un peu l’intérêt du Classique https://t.co/nsHwMGx5kw — RMC Sport (@RMCsport) September 9, 2021

C’était devenu une routine – Kylian Mbappé

À travers un documentaire sur le Paris Saint-Germain diffusé sur Amazon Prime Vidéo, Kylian Mbappé est revenu sur la rivalité avec l’Olympique de Marseille. Selon lui, avec les performances récentes de l’OM dont la victoire au Parc des Princes la saison dernière, cette rivalité a « repris un coup de boost ».

« C’était devenu une routine. Genre : Ils viennent et on les bat. Cette rivalité a repris un coup de boost et c’est bien. » Kylian Mbappé – Source : Amazon Prime Video (09/09/2021)

De son côté, Ander Herrera rajoute qu’un match contre l’Olympique de Marseille est différent des autres rencontres.

« Clairement, on voit que pour Paris, gagner un match contre l’OM, comme la victoire lors du Trophée des champions à Lens, n’est pas quelque chose de normal. C’est différent du reste. Avoir battu Barcelone l’an passé c’était fantastique. Mais battre Marseille, c’est au-dessus. » Ander Herrera – Source : Amazon Prime Video (09/09/2021)

La justice s’éloigne – Jorge Sampaoli

Lors du mercato estival, le Paris Saint-Germain a enregistré de nombreux renforts dont celui de Lionel Messi. En conférence de presse, Jorge Sampaoli avait réagi à ce sujet. Le technicien argentin avait affirmé que le pouvoir économique de Paris détruit le championnat de France.

« Cela rappelle que le pouvoir est plus fort que la justice. Recruter le meilleur joueur du monde augmente encore plus la différence avec les autres clubs. Grâce à Messi tout le monde va regarder la L1, mais ça veut dire aussi que la justice s’éloigne. J’espère que bientôt, des clubs historiques comme l’OM pourront avoir les mêmes possibilités que le PSG, qui domine le championnat français avec son pouvoir économique. » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (13/08/2021)