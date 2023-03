OM : Mbemba assume…

Les Marseillais ont fait match nul face à Strasbourg ce dimanche pour la 27ème journée de Ligue 1. Alors qu’ils menaient 2 à 0 à la 88ème minute, les Strasbourgeois ont pu revenir au score en marquant à la 88ème et 89ème. Chancel Mbemba regrette ce scénario.

Ça fait mal mais on va continuer à travailler

Après la défaite face à Paris en championnat et à Annecy en Coupe de France, il était impératif de relever la tête et de renouer avec la victoire à domicile. Réduits à 10, après le carton rouge de Leonardo Balerdi à la 29ème minute, les joueurs d’Igor Tudor pensaient réussir un bon coup en menant 2 à 0 grâce à Chancel Mbemba (49′) et à Alexis Sanchez (76′, sp).

C’était sans compter le manque de concentration en fin de match, après un changement de tactique de l’entraîneur, et un doublé de Aholou en 2 minutes (88′ et 89′), pour finalement n’arracher qu’un petit point. Match important à la course à la deuxième place et pour relever la tête après deux grosses désillusions, l’occasion n’a pas été saisi.

Même scénario qu’au match allé, alors qu’ils menaient 2 à 0 (Bamba Dieng et Issa Kaboré) en rentrant au vestiaire à la mi-temps, les Strasbourgeois avaient pu égaliser grâce à Lebo Mothiba (76′) et Kevin Gameiro (90+3).

Toujours deuxième au championnat, à 10 points du PSG, Lens, troisième, n’est qu’à deux points. L’écart commence à se creuser avec Monaco, quatrième, à 5 points, grâce à leur défaite face à Reims (0-1). Strasbourg, 17ème avant le match, est maintenant 15ème grâce à ce match nul.

C’est notre faute

« C’est notre faute. C’est un manque de concentration parce qu’on a bien géré notre match mais après, il y a des petites erreurs et on a encaissé à la fin. Ça fait mal mais on lève la tête et on va continuer à travailler. » Chancel Mbemba – Source : Zone mixte (12/03/23)

» Je suis triste car on mène 2-0 et on ne conserve pas la victoire. Mais à la fin, c’est le carton rouge qui a pesé. Cela a été difficile face à Strasbourg qui est une équipe forte et physique, et pour nous c’est difficile de jouer contre ce type d’équipe. Mais pour moi il n’y avait absolument pas de carton rouge. C’est très différent quand vous touchez quelqu’un et quand vous le poussez. Là, il l’a simplement touché. Les bons arbitres voient la différence et aujourd’hui cela n’a pas été le cas. La fin de match ressemble à celle du match aller avec le même type de pression de l’adversaire. C’était logique en fin de match de faire rentrer des défenseurs, il y avait de longue balles et il fallait que l’on intervienne avec les entrées de Mattéo et et Eric. On prend ce point et maintenant on va se concentrer sur le futur, cela va être un combat jusqu’à la fin de la saison. « Igor Tudor – Source : Prime Video (12/03/2023)