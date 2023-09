OM : Mbemba fait le boulot !

L’OM a encore affiché un visage inquiétant face à Toulouse dimanche lors de la 5e journée de Ligue 1. Les marseillais n’ont pas fait mieux qu’un triste match nul 0-0 et ont été incapables d’emballer la rencontre. Voici la note et l’appréciation de Chancel Mbemba lors de ce match.

Marcelino a bien du mal a faire assimiler son jeu collectif à l’effectif marseillais. Face à une équipe du TFC très moyenne, les olympiens ont été incapables de construire un jeu cohérent et efficace. Malgré deux poteaux, le jeu proposé est clairement insuffisant. Les joueurs ne sont pas coordonnés, le rythme est lent et les transmissions sont techniquement mal maitrisées. Vu le calendrier à venir, les joueurs vont devoir rapidement hausser leur niveau.

A lire : Daniel Riolo très inquiet pour l’OM (et pointe du doigt un problème chez Marcelino)

Mbemba fait le boulot !

Remplaçant en début de saison, l’ancien défenseur du FC Porto a retrouvé sa place suite à la suspension de Balerdi, et depuis il n’a plus quitté le onze. Il a été plutôt efficace face aux attaquants toulousains Magri ou Dallinga. Il a bien négocié les duels et s’est appliqué à bien relancer.