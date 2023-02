OM : Mbemba, le coup de fatigue ?

Ce dimanche, l’Olympique de Marseille s’est incliné 1-3 face à Nice au Stade Vélodrome. La première défaite depuis la reprise après la Coupe du Monde. FCMarseille vous propose un zoom sur la prestation de certains joueurs, voici la note et l’appréciation de Chancel Mbemba.

L’OM s’est incliné 1-3 face à Nice au Stade Vélodrome en match de clôture de la 22e journée de Ligue 1. Les marseillais avaient pourtant attaqué le match par une grosse pression sur les visiteur, mais sur un contre, Thuram a été tout proche d’ouvrir le score. Le collectif olympien s’est rapidement enrayé face à la pression des Niçois, le pressing et l’impact physique. L’OM a été une nouvelle fois en difficulté lors de ce premier acte, à l’image d’un Payet imprécis et d’un Vitinha perdu dans sa nouvelle équipe. Nice a ouvert le score sur une frappe renvoyée par Lopez, Diop est à l’affût et profite du temps d’arrêt de Mbemba. Bis repetita juste avant la mi-temps avec Laborde qui profite d’une nouvelle frappe non capté par le portier marseillais. Tudor va tout de suite réagir pour le second acte avec les entrées de Sanchez et Malinovskyi. L’attaquant chilien va tout de suite remettre son équipe dans le bon sens par son activité et sa justesse. Le but de Malinovskyi va récompenser une grosse domination olympienne à l’heure de jeu. Under mais aussi Sanchez par deux fois ont eu les occasions pour égaliser, mais c’est finalement Brahimi qui va tuer le suspens d’une belle frappe enroulé à la 86′. L’OM a perdu et va devoir retrouver sa force mercredi face au PSG.

La note de Jonathan Clauss : 4.5/10

Son appréciation

« Mbemba, le coup de fatigue ?

C’est le taulier de la défense olympienne, le joueur sur lequel Tudort s’appuie depuis le début de la saison. Mbemba n’a pas été aussi irréprochable qu’à son habitude. Si globalement son match est très correct, il est un peu attentiste sur l’ouverture du score en laissant filer Diop. Il a aussi raté quelques relances ce qui n’est pas dans ses habitudes. Tudor l’a sorti à la 70′ afin le le laisser un peu souffler, il faut dire que le défenseur joue l’intégralité des matches depuis le début de la saison…

Les notes des médias

L’Equipe 4/10 Il a dû surveiller les déplacements de Diop, très mobile, en première mi-temps et s’il s’en est bien sorti dans l’ensemble, il a oublié de suivre son adversaire sur l’ouverture du score (38e). Plus vigilant ensuite, il a beaucoup moins participé au jeu que d’habitude. Remplacé par Kolasinac (70e), qui s’est positionné axe gauche. Maxifoot 5/10 Comme souvent, le défenseur central a répondu présent dans le duel et n’a pas hésité à se porter vers l’avant pour soutenir les offensives de son équipe. Cependant, il est battu par la réactivité de Diop sur le premier but niçois. Footmercato 5.5/10 Impressionnant depuis le début de la saison, le patron de la défense olympienne n’a pas déjoué face aux Aiglons. Prêt physiquement, à l’image de ce pressing tout terrain initié sur Sofiane Diop, l’ancien joueur de Porto a encore fait preuve d’une très grande solidité. Très rarement inquiété au cours du premier acte, il laissait cependant Diop en jeu sur l’ouverture du score (38e). Auteur de quelques percées offensives géniales

« Il n’y a pas de meilleure équipe dans le football. Mon analyse c’est que ce qu’avec les actions que l’on a concédé, nous ne méritions pas de prendre trois buts. Tout comme ce que l’on a créé ne méritait pas un seul but. Ils ont gagné parce qu’on a pas été assez bons. Les joueurs ont tout donné, je ne peux rien leur reprocher. Nous avons essayé, nous avons poussé. Nous avons besoin d’oublier ce match et se concentrer sur le prochain. Non ce n’est pas une gifle pour nous. Nice est une bonne équipe avec des joueurs magnifiques. Nous avons beaucoup créé, nous avons poussé, on méritait mieux avec ce qu’il y a eu sur le terrain mais ça peut arriver à tout moment. Ils ont gagné face à Lens, ils ont gagné ce soir… Mon onze de départ? Non je n’ai pas pensé au match de mercredi face à Paris. C’était un onze normale avec quelques joueurs qui ont fait 45 minutes. Nous avons besoin de faire jouer tout le monde et il y a 3 matchs en 6 jours… Personne ne peut jouer 90 minutes avec cette intensité. Nous avons de la qualité sur le banc » Igor Tudor – Source : Free Ligue 1 (05/02/23)