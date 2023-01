OM : Mbemba, le meilleur défenseur de Ligue 1 ?

Ce mercredi, l’Olympique de Marseille s’est imposé 0-2 à Troyes à l’occasion de la 18e journée de Ligue 1. FCMarseille vous propose un zoom sur la prestation de certains joueurs, voici la note et l’appréciation de Chancel Mbemba.

L’OM a imposé sa maitrise à Troyes. Les hommes d’Igor Tudor ont rapidement pris en main cette rencontre avec un jeu vertical et une grosse intensité à la récupération du ballon. Suite à un corner joué à deux, Guendouzi est trouvé au premier poteau et dévie de la tête, Mbemba ouvre le score dès la 10e minute de jeu. L’OM n’a pas pour autant baissé le pied après cette ouverture du score. Troyes n’a eu aucune occasion, l’OM beaucoup de situations dont une belle frappe de Rongier. Finalement les marseillais vont faire le break dès le début de la seconde période suite à un centre d’Under, Veretout va marque le but du 0-2 (46′). Les marseillais auraient pu aggraver la marque mais Under notamment n’a pas cadré ses frappes. LESTAC a repris le ballon lors du dernier quart d’heure sans pour autant se montrer dangereux hormis cette frappe de Rony Lopez non cadrée. L’OM s’impose assez facilement.

La note de Chancel Mbemba : 7/10

Son appréciation

« Mbemba, le meilleur défenseur de Ligue 1 ?

Encore un gros match pour l’ancien défenseur du FC Porto. Ce dernier a été intraitable face à une faible attaque de l’ESTAC. Il a donc pu être plus offensif et il est adroit aussi dans cet exercice. Il est adroit balle au pied, capable de faire de bonnes passes, de faire des appels. Et bien sûr il reste très solide dans ses duels défensifs. Il s’offre son 4e but d’une tête bien placée au second poteau suite à un corner dévié au premier poteau par Guendouzi. Mbemba est le meilleur défenseur de l’OM cette saison, il a réussi à faire oublier Saliba…

Les notes des médias

L’Equipe 7/10 Jamais inquiété défensivement, il est souvent monté pour apporter le surnombre jusque très haut et ce n’était pas seulement pour y faire de la figuration. Très précis balle au pied, il a placé quelques passes dangereuses et une tête décisive, surtout, pour l’ouverture du score (10e). C’est son 4e but pour l’OM, le deuxième en L1. Maxifoot 7.5/10 Encore et toujours lui ! Auteur de superbes performances depuis son arrivée l’été dernier, le défenseur central de l’Olympique de Marseille a été encore impeccable ce mercredi. Sur le plan défensif, le Congolais a été tout simplement irréprochable dans sa zone devant M. Baldé ou Ripart. Toujours aussi intéressant dans ses projections et ses transmissions vers l’avant, il a été encore décisif de la tête pour ouvrir le score. Une très bonne pioche. 90MIN 8/10 Chancel Mbemba a encore été décisif en propulsant sa tête au fond des filets à bout portant. Son apport est dingue parce qu’il est autant gestionnaire des contres adverses que créateur de nombreuses situations de jeu. Il sait dribbler, passer et même centrer. Un défenseur exceptionnel, un latéral dingue et un ailier percutant.

