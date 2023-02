OM : Mbemba, stat incroyable et grosse absence à venir !

Ce dimanche, l’Olympique de Marseille s’est imposé face au TFC à Toulouse. Les marseillais ont été secoué par les toulousains avant de réagir. FCMarseille vous propose un zoom sur la prestation de certains joueurs, voici la note et l’appréciation de Chancel Mbemba.

L’OM s’est imposé 2-3 face au TFC ce dimanche en clôture de la 24e journée de Ligue 1. Après un but rapidement encaissé et une première mi-temps dominée par les toulousains, les hommes de Tudor ont su réagir lors du second acte. Un peu perdu pour sa première titularisation, Ounahi a été remplacé par Malinovskyi qui est venu fermer le couloir gauche. Les marseillais ont surtout retrouvé leur force collective et sont venus secouer le TFC. Mbemba, Under et Tavares ont retourné le match. Malgré tout, les locaux n’ont pas abdiqué et sous l’impulsion des remplaçants, Onaiwu a marqué le but du 2-3. Finalement, l’OM a conserver sa victoire et repris par la même occasion sa seconde place.

La note de Chancel Mbemba : 7.5/10

Son appréciation

« Mbemba, stat incroyable et grosse absence à venir !

C’est le taulier défensif de cet OM version Tudor. L’ancien défenseur de Porto est le joueur défensif le plus régulier et le plus solide. Il a encore été important face à la vitesse des attaquants toulousains. Il se place intelligemment et sait jouer les un contre un. Mais Mbemba sait aussi se projeter et combiné avec son piston, il égalise suite un corner qu’il avait lui même obtenu suite à une frappe dans un angle fermé. Il s’est offert sept frappes au but lors de cette rencontre. Il va vraiment beaucoup manquer face au PSG dimanche…

Les notes des médias

L’Equipe 7/10 Il a été le plus fiable et le plus solide des défenseurs marseillais que ce soit dans les duels ou dans sa lecture du jeu. Il a été complémentaire avec Clauss aussi offensivement et c’est ainsi qu’ils ont obtenu un corner sur lequel il a égalisé (52e). Même s’il s’est moins projeté vers l’avant que d’habitude, il a toujours été juste. Maxifoot 7.5/10 Sacré match pour le défenseur central congolais ! Solide sur ses appuis, il a énormément proposé sur les phases offensives, parvenant à égaliser après la pause sur sa sixième tentative. Un but qui a sonné la révolte marseillaise. Malgré deux buts encaissés, il n’a rien à se reprocher dans cette rencontre. Et dire qu’il sera absent face à Paris… Footmercato 8/10 Très gros volume de jeu du Congolais ce soir qui a encore rendu une copie complète. En plus d’un impact défensif parfait à la récupération comme au dégagement, il a eu une très bonne présence aérienne. Une statistique criante montre son efficacité : sur les sept frappes marseillaises en première période, quatre ont été l’œuvre de Mbemba. Au retour des vestiaires, il a parfaitement rôdé sur le corner de Veretout pour venir égaliser (52e) – corner que Mbemba a d’ailleurs provoqué seul.

« C’était une belle victoire contre une équipe de Toulouse fantastique.Je l’ai dit aux joueurs à la mi-temps, si on veut gagner on doit être très bons. Ce qu’on a fait une première ce n’était pas suffisant parce qu’ils sont bons physiquement mais aussi psychologiquement. On doit être très forts et moi j’étais confiant et je pense qu’on a fait une très bonne seconde période. J’aime ce genre de victoire quand vous êtes menés et vous renversez le match; C’est bien parce que ce n’était pas facile et on doit continuer à gagner parce que les autres équipes ont gagné en haut du classement. C’est bien de gagner comme ça pour préparer le match de dimanche prochain. Bien sûr le match face à Paris est un match spécial, cela nous a donné de la confiance de les battre en coupe de France, mais cela ne change rien. Je ne sais pas qui sera présent du côté du PSG, à cause de certaines blessures mais doit répéter ce type de match ». Igor Tudor – Source : Prime Video (20/02/2023)