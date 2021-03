OM : McCourt, accusé de mentir aux supporters !

Durant sa tournée médiatique, Frank McCourt a martelé qu’il souhaitait remporter la Ligue des Champions. Un message qui a du mal à passer pour Denis Balbir, journaliste et éditorialiste pour But Football Club.

Sur son blog l’oeil de Denis Balbir sur le site But Football Club, le journaliste est revenu sur la tournée médiatique de Frank McCourt qui a répété plusieurs fois qu’il souhaitait remporter la Ligue des Champions avec l’Olympique de Marseille. Pour lui, le propriétaire américain a commis une grosse faute : mentir à ses supporters en leur faisant croire à l’impossible.

On vend un projet basé uniquement sur le rêve — BALBIR

« Pour moi, la vraie faute professionnelle de l’OM, c’est de mentir en permanence aux supporters. Au lieu de dire qu’il y a tout à reconstruire, que le club est endetté, a besoin d’au moins trois ans pour se redresser, qu’il faudra peut-être s’appuyer sur la formation durant cette période et faire une croix sur l’Europe, on vend un projet basé uniquement sur le rêve. La semaine dernière, Frank McCourt s’est encore enflammé sur Jorge Sampaoli, sur l’extraordinaire nouveau président Pablo Longoria qui connait le football mieux que tout le monde… Mais il a oublié l’essentiel : comment un club comme l’OM peut créer une équipe compétitive en Europe sans argent ? » Denis Balbir – Source : But Football Club (09/03/21)