OM : McCourt rend visite à Longoria

De passage à Marseille jusqu’à demain pour participer à certaines opérations, Frank McCourt va notamment en profiter pour rendre visite à Pablo Longoria. L’Américain était déjà présent au Vélodrome pour la rencontre face à Saint-Étienne.

Déjà présent au stade Vélodrome samedi dernier pour la rencontre opposant l’Olympique de Marseille à l’AS Saint-Étienne, La Provence informe que Frank McCourt est de retour à Marseille depuis hier et la fermeture du mercato estival. En effet, l’Américain est présent en cité phocéenne jusqu’à demain.

Lors de son passage, il doit participer à certaines opérations. Aujourd’hui, il sera notamment l’invité de l’Union Pour les Entreprises des Bouches-du-Rhône. L’objectif de sa venue est qu’il puisse partager sa vision d’entrepreneur.

Par la même occasion, Frank McCourt profitera de son passage à Marseille pour rendre visite au président de l’OM, Pablo Longoria. Ce sera certainement l’occasion pour les deux hommes d’échanger et de faire un bilan sur le mercato estival olympien.

C’est un projet générationnel – Frank McCourt

Frank McCourt l’avait affirmé lors de son retour à Marseille en mars dernier. Il souhaite s’inscrire dans la durée à l’OM et réalise de nombreux efforts pour améliorer la situation du club dans les mois à venir. En effet, l’Américain semble se rendre à Marseille plus souvent qu’auparavant.

« Le club n’a jamais été à vendre, il ne l’est pas aujourd’hui et il ne le sera pas demain. Je ne veux pas qu’il y ait le moindre malentendu sur ce point. Ce club sera accompagné par mes enfants et mes petits-enfants après moi. C’est un projet générationnel. C’est un club de football fantastique, avec beaucoup de passion. Nous l’avons d’ailleurs senti récemment. Elles sont parvenues jusqu’à moi. C’est la raison pour laquelle je les démens formellement. J’aimerais trouver le moyen d’empêcher les gens de continuer à les propager. Je serai toujours transparent à ce sujet, je ne mens pas, je n’ai jamais voulu vendre l’OM. L’OM n’est pas à vendre. Je pense que c’est à Pablo de me présenter un budget (sourire). Ce qui est sûr, c’est que vous me verrez plus souvent. Avec le Covid, je n’avais pas pu venir ces derniers mois. J’espère que la crise sanitaire sera bientôt derrière nous et que je pourrai vite revenir ressentir cette passion et vibrer à Marseille. » Frank McCourt – Source : La Provence (02/03/2021)