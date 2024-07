OM : McCourt s’inquiète pour les Droits TV !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Le feuilleton des Droits TV de Ligue 1 continue de faire parler. Alors qu’aucun accord n’a été trouvé et qu’il se dit même que les premiers matchs de championnat ne soient pas diffusés, la préoccupation grimpe au sein des clubs de Ligue 1. En retrait jusque là, l’inquiétude est montée ces derniers jours dans les rangs de l’OM.

L’OM devrait présenter Roberto De Zerbi à la presse aujourd’hui. Réputé pour son jeu plaisant à regarder et son amour pour le football, l’entraîneur italien n’est pas venu faire de la figuration sur le banc du club. Conscient de l’attractivité que représente ce coach, l’OM mise beaucoup sur la saison à venir, en signant également de jeunes pépites. Cependant, avec l’absence d’accord concernant les Droits TV pour la Ligue 1, l’inquiétude monte au fur et à mesure que les jours passent.

Inquiétude concernant les droits TV ?

Si la présentation de De Zerbi se fera au côté de Pablo Longoria, c’est également car le président de l’OM commence à s’inquiéter du sort des droits TV. L’OM qui mise sur son rayonnement, encore plus cette saison, pourrait voir son travail estival en partie gâché par l’absence de retransmission. Selon l’Équipe, Longoria aurait reporté un voyage de routine aux Etats-Unis afin d’assister aux réunions des présidents de LFP, en milieu de semaine.

l’OM préoccupé par le dossier

Alors que l’OM se montrait passif jusqu’à présent dans les discussions des droits TV, le club est désormais plus attentif à la situation. Franck McCourt semblerait aussi préoccupé par le tournant que prend ce dossier. Pour rappel, deux propositions sont sur la table à l’heure actuelle : une offre de la chaîne DAZN à 375 millions d’euros et la possibilité de créer une chaîne 100% Ligue 1. Plusieurs rumeurs parlent également d’un « écran noir » pour les premières journées de championnat. Un sacré coup dur pour tous le supporters si cela venait à se passer.

Interrogé lors de la conférence de presse de présentation de De Zerbi, Pablo Longoria a appelé à l’unité et dénoncé l’IPtv. « On est dans le pays de la mode et du luxe, il y a un attachement pour les clubs qu’il faut transmettre dans les valeurs du football. La France c’est un pays multisports et il faut remettre de la passion dans le football sans polémique. Il y aussi trop de IPTV et de piratage en France, ce n’est pas normal. C’est voler nos droits et voler la valeurs du championnat. C’est voler aux clubs. C’est la culture du gratuit alors que nous on paye. L’IPTV ça détruit de la valeur. On doit mieux protéger notre produit. »

L’IPTV ça détruit de la valeur — Longoria

