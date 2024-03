OM : Ménès met un en avant un joueur en particulier !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’Olympique de Marseille face au FC Nantes ce dimanche soir lors du match de clôture de la 25e journée de Ligue 1. L’ancien journaliste Pierre Ménès a débriefé ce match sur sa chaine Youtube.

Après la victoire de l’OM 2-0 face à Nantes grâce à un doublé d’Aubameyang, Pierre Ménès a commenté ce résultat. « Marseille, enfin Jean Louis Gasset enchaine sa 5e victoire consécutive, c’est la première fois depuis 62 ans. Pourtant, cela a été de loin le match le plus difficile depuis son arrivée, les jambes étaient lourdes après le match face à Villarreal et Nantes a poussé et s’est créé des occasions. Je ne jurerai pas qu’il n’y a pas penalty pour Nantes sur une faute de main. Marseille ne s’est pas créé grand chose, mais l’avantage c’est avec un grand buteur, même avec des miettes il arrive à te convertir deux buts… Aubameyang, il faudra retrouver les messages sur les réseaux sociaux à son encontre en début de saison, il faut toujours laisser le temps aux gens de s’adapter à une équipe. La preuve en est que cette patience a payé. Marseille se rapproche des places européennes. »

Ligue 1, J25 (2) : Paris stagne, Rennes et Lille dos à dos, Marseille 5 sur 5 C »est l’heure du débrief des matchs de ce dimanche 10 mars.https://t.co/dKBf7t0fE0 via @YouTube — Pierre Ménès (@PierreMenes) March 10, 2024

La réaction du milieu de terrain de l’Olympique de Marseille Jordan Verretout au micro que Prime Video :

« Ce n’était pas un match facile après ce match de jeudi. On a su rester solides. On n’a pas joué un très beau football mais parfois faut savoir faire le dos rond et ne pas encaisser de but. C’est ce qu’on a fait et on va retenir la victoire. Il faut bien se reposer car il y a encore la qualification à aller chercher jeudi. Il faut continuer à enchaîner les victoires, cela fait du bien. On doit toujours faire plus, aujourd’hui ils ont des situations, même si elles n’ont pas été très dangereuses aujourd’hui ça passe. » a ainsi déclaré le milieu de terrain marseillais.