OM Mercato : 6 clubs sur un chouchou de Villas-Boas ?

Il a un énorme volume de course et souvent à haute intensité. Bouna Sarr s’est imposé à l’OM et a totalement convaincu André Villas-Boas. L’ancien messin est dans le viseur de plusieurs clubs…

Selon l’Equipe, Bouna Sarr a la cote. Alors qu’il dispose d’un contrat jusqu’en 2022, le latéral droit se sent bien à l’OM et comme beaucoup d’autres il aimerait rester à Marseille avec la possibilité de disputer la Ligue des Champions. Au moins 6 clubs seraient sur le coup. Le FC Séville serait le club le plus chaud sur le dossier, mais Everton, West Ham, M’gladbach ou encore Wolfsbourg seraient aussi sur le coup. Enfin, l’Atlético Madrid aurait également pris des renseignements à son sujet. AVB ne devrait pas être enclin à le voir partir cet été…

Le coach portugais avait encensé son latéral droit en faisant un potentiel capitaine pour la saison prochaine…

Sarr fait un travail irréprochable — Villas-Boas

« J’étais très content de lui donner le brassard l’autre jour, je trouve que c’est un leader, un leader calme, méritant par les efforts et son comportement. Si je ne me trompe pas, c’est le joueur le plus utilisé cette saison, aux deux postes. Il y a une relation de franchise entre nous deux. (…) Je l’apprécie beaucoup, il fait un travail irréprochable, il est charismatique dans le vestiaire. Je lui fais confiance pour la fin de la saison, il peut avoir une importance encore plus grande la saison prochaine, comme un des capitaines pourquoi pas…» André Villas-Boas – source : Conférence de presse