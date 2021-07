OM Mercato: Benedetto tout proche d’un départ (en prêt) ?

Auteur d’une saison 2020/2021 délicate, Dario Benedetto pourrait quitter l’Olympique de Marseille. L’Argentin serait proche d’un départ, alors qu’il a réalisé des performances intéressantes lors des derniers matchs amicaux…

Relégué à un poste de remplaçant, Dario Benedetto a vécu une deuxième partie de saison difficile. L’arrivée d’Arek Milik a fait beaucoup de mal à l’Argentin qui manque cruellement de temps de jeu, mais qui peut toujours apporter de la qualité en fin de match. Justement, il a pu montrer l’étendu de son talent ce jeudi en match amical, face au Servette de Genève. Il a marqué un doublé, ce qui porte son total à trois réalisations lors de cette présaison. Pourtant, il pourrait quitter l’OM dans les prochains jours…

Direction Sao Paulo pour Benedetto ?

A lire : La victoire 3-1 de l’OM face au Servette, les recrues régalent !

D’après les informations du journaliste brésilien Jorge Nicola, l’OM est en négociation avancée avec Sao Paulo. Il s’agirait d’un prêt avec option d’achat, avec une prise en charge partielle du salaire de Benedetto par l’Olympique de Marseille.

Si le buteur était amené à quitter le club, Pablo Longoria pourrait se tourner vers Giovanni Simeone, attaquant de Cagliari.

Como informou primeiro @jorgenicola, São Paulo está próximo da contratação de Dario Benedetto. Informação que eu recebi que está BEM próximo de ser concretizado. Viria por empréstimo com opção de compra. Salário (que na França é bem alto) dividido com o OM. pic.twitter.com/h6KYowtj3P — Giovanni Chacon (@GiovanniChacon_) July 21, 2021

Conversas com Olympique de Marselha avançam e São Paulo revela otimismo por contratação de Benedetto!

https://t.co/dLbjL94rK9 via @YouTube — Jorge Nicola (@jorgenicola) July 20, 2021

J’espère être ici la saison prochaine — Benedetto

« Je suis content d’avoir marqué mon troisième but en deux matches. J’espère être ici la saison prochaine » Dario Benedetto— Source: La Provence (16/07/21)

« Je suis content d’avoir marqué mon troisième but en deux matches. J’espère être ici la saison prochaine » #MercatOM #OM https://t.co/cYrugvcauX — La Provence OM (@OMLaProvence) July 16, 2021

Pablo Longoria a confirmé en conférence de presse mardi dernier, le besoin de vendre .

« C’est un mercato que l’on prépare depuis longtemps. On a eu nos premiers choix, sous sommes satisfaits. Il faut encore recruter sur certains postes pour avoir le meilleur effectif possible. Il faut un équilibre financer, donc il faut vendre des joueurs. Nous sommes contents et satisfaits du mercato que nous sommes en train de faire. Je considère que c’est bon de faire de la régénération dans un effectif. On doit donner au coach le meilleur effectif possible en fonction de ses exigences » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (13/07/21)