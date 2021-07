OM Mercato: Benedetto vers une destination exotique ?

Barré par l’arrivée d’Arek Milik en fin de saison dernière, le niveau de Dario Benedetto a drastiquement décliné… L’Argentin serait sur le départ malgré des belles performances en match amical…

L’Olympique de Marseille va devoir vendre des joueurs pour continuer son mercato du côté des arrivées. Pablo Longoria l’a confirmé en conférence de presse ce mardi.

« C’est un mercato que l’on prépare depuis longtemps. On a eu nos premiers choix, sous sommes satisfaits. Il faut encore recruter sur certains postes pour avoir le meilleur effectif possible. Il faut un équilibre financer, donc il faut vendre des joueurs. Nous sommes contents et satisfaits du mercato que nous sommes en train de faire. Je considère que c’est bon de faire de la régénération dans un effectif. On doit donner au coach le meilleur effectif possible en fonction de ses exigences » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (13/07/21)

Une offre de Sharjah FC pour Benedetto ?

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Ça se confirme pour ce dossier à 15M€ mené par Sampaoli !

D’après les informations du journaliste Tyc Sports, César Luis Merlo, l’OM aurait reçu une offre de Sharjah FC pour Dario Benedetto. Le club émirati aurait proposé un prêt payant à frais élevés avec option d’achat obligatoire, l’Olympique de Marseille aurait promis à son homologue d’y répondre dans les jours à venir.

*️⃣Sharjah Fc 🇦🇪 hizo una propuesta para llevarse a Darío Benedetto.

*️⃣Es un préstamo con un cargo elevado y una opción de compra.

*️⃣Olympique de Marsella se comprometió a responder en los próximos días. pic.twitter.com/iUftnfUgy5 — César Luis Merlo (@CLMerlo) July 18, 2021

L’OM VEUT SE SEPARER DE BENEDETTO MAIS…

Qui pourrait donc quitter l’Olympique de Marseille cet été? Le club souhaiterait trouver une solution pour Boubacar Kamara qui est en fin de contrat en juin prochain. Une offre serait la bienvenue pour Nemanja Radonjic qui semble barré par Luis Henrique et Konrad De la Fuente.

La Provence indiquait ce dimanche matin que l’Olympique de Marseille est à l’écoute pour Dario Benedetto. Seul hic, son salaire élevé fait fuir les clubs intéressés. Sa rémunération serait également l’une des raisons pour lesquelles l’OM aimerait se séparer de l’Argentin.

Un départ de Dario Benedetto ferait du bien aux finances de l’OM !https://t.co/1XBDxUPYhX — Foot Mercato (@footmercato) July 18, 2021

J’espère pouvoir être ici la saison prochain — BENEDETTO

Après son doublé face au Servette FC ce jeudi soir, Dario Benedetto s’est exprimé au micro de l’Olympique de Marseille. L’attaquant a partagé son souhait de rester à Marseille.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Ça se confirme pour ce dossier à 15M€ mené par Sampaoli !

« J’espère qu’on va continuer comme ça, je suis content pour l’équipe et pour moi. J’espère continuer comme ça, avec du travail et de la continuité. J’espère pouvoir être ici la saison prochaine» Dario Benedetto – Source : Olympique de Marseille (15/07/21)