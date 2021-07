OM Mercato: Bouhafsi en dit plus sur la méthode Longoria

Président de l’Olympique de Marseille depuis mars dernier, Pablo Longoria est sur tous les fronts. Sa méthode de travail et de recrutement semble bien différente de ses prédécesseurs…

Seul les résultats de l’OM diront si Pablo Longoria a vu juste ou non sur les recrues. Mais ce qui est sûr, c’est que l’Espagnol travaille d’arrache pied, afin de mettre à disposition l’équipe la plus compétitive possible à Jorge Sampaoli.

Mohamed Bouhafsi a expliqué la méthode de travail de l’Espagnol. Il a aussi évoqué ses différences par rapports à certains anciens présidents de l’Olympique de Marseille.

Longoria ne travaille pas sur le marché français– Bouhafsi

« Il n’y a pas eu une centaine de noms qui sont sortis. Pour bien les suivre et pour être attentif à tout ce qui se passe à Marseille, il y a eu des mercatos avec Vincent Labrune où il y avait 90 noms qui sortaient. Là, les noms qui reviennent à chaque fois, ce sont des pistes qui vont au bout. Parce que Pablo Longoria identifie les profils et les joueurs. Pour répondre à certaines questions que je vois sur les réseaux sociaux : ‘Mais pourquoi vous avez moins d’informations sur les joueurs ? C’est parce que Pablo Longoria ne travaille pas sur le marché français. Il travaille sur le marché étranger. Et sur le marché étranger, c’est naturel d’avoir des noms plus difficiles à trouver puisque Pablo Longoria n’en informe même pas les autres dirigeants de l’OM. Il boucle un accord financier avec le joueur et après il en informe la direction financière qui va rédiger le contrat. Mais tout est déjà ficelé quand ça sort… » Mohamed Bouhafsi— Source: RMC (08/07/21)

Je cherche à avoir beaucoup d’informations sur les joueurs — Longoria

« Je cherche à avoir beaucoup d’informations sur les joueurs. C’est pratiquement obligatoire, dîner avec eux, connaître le personnage, poser des questions difficiles… Mouctar Diakhaby ? Je suis allé à Lyon pour le rencontrer. Je lui ai dit : ‘t’es lourd’. C’est la première question que je lui ai posée avant de dire : ‘Tu es le meilleur du monde!’. Je leur dis: ‘si tu ne veux pas travailler, avoir du respect, te mettre tous les jours dans les conditions d’avoir des défis…’, je leur dis : « ne viens pas parce que tu vas souffrir. » Pablo Longoria – source : Canal+ (03/04/2021)