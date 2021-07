OM Mercato: Cette future recrue pourrait « être un très grand défenseur »

Pablo Longoria rebâtit de fond en comble l’effectif de l’Olympique de Marseille pour la saison prochaine. Ainsi, Saliba devrait s’engager avec l’OM dans les prochaines heures…

Tandis que Leonardo Balerdi va continuer son aventure sous le maillot de l‘OM, suite à un chèque de 8 millions d’euros au Borussia Dortmund, Pablo Longoria n’a pas terminé le mercato marseillais à ce poste. En effet, Wiliam Saliba est arrivé à Marseille et pourrait s’engager dans les prochaines heures. Le défenseur français devrait arriver sous la forme d’un prêt sans option d’achat.

Interrogé dans les colonnes de La Provence, l’entraineur adjoint de l’ASSE, Jacky Bonnevay a encensé le futur joueur de l’Olympique de Marseille :

Il a déjà un très bon niveau

« Il a encore des choses à apprendre même s’il a déjà un très bon niveau. Il pourra être un très grand défenseur, mais on peut parfois encore se poser des questions pour savoir s’il sera parmi le haut de gamme. Je lui vois effectuer de bons matches, mais je sais qu’il peut encore faire beaucoup mieux encore. 4 clubs en 4 ans, cela peut être déstabilisant, on est en plus dans des discussions de contrat. Il faut donc qu’il ait gardé en tête le nécessité de se développer encore. Je suis déçu qu’on ne lui ait pas laissé plus de temps à Arsenal à cause d’un quiproquo. Il a été acheté par le club anglais mais est resté une année de plus chez nous. Son problème est qu’il a été recruté par Unai Emery et quand il est allé en Angleterre, c’était Mikel Arteta qui avait pris l’équipe et ne l’a pas pris en considération. Il n’était pas prévu. Cela l’a empêché d’enchainer positivement à Arsenal et Arteta n’a pas eu le temps de voir le réel potentiel du joueur » Jacky Bonnevay— Source: La Provence (15/07/21)

Le journaliste porte Stats Performance Nassim Tireche nous a donné son avis sur les qualités du joueur :

Il sait tout faire – Nassim Tireche

« Il a les qualités pour jouer en tant que stoppeur ou libéro. Il est à l’aise techniquement, complet, il sait tout faire. Il a une large de progression énorme, à son âge et à son poste c’est encore un bébé. Il y a vraiment des belles choses à faire avec lui. Selon moi il peut arriver directement titulaire dans cette équipe. Il est au-dessus de Balerdi et Alvaro. C’est un Caleta-Car à son prime, il a de quoi largement être titulaire dans cette équipe. » Nassim– Source: FCM (12/07/21)