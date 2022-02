Pisté par l’Olympique de Marseille lors de ce mercato hivernal, Gerard Deulofeu est finalement resté du côté de l’Udinese. Son président avait affirmé n’avoir eu aucun contact avec Pablo Longoria. Néanmoins, l’Espagnol n’est pas certain de rester en Italie la saison prochaine…

Au moment du dernier marché des transferts, La Gazzetta Dello Sport expliquait que l’Udinese était prêt à écouter les avances de l’Olympique de Marseille pour Gerard Deulofeu… Le club italien aurait réclamé entre 20 et 25 millions d’euros pour son joueur qui est finalement resté à l’Udinese.

Passé par le FC Barcelone ou encore le Milan, Gerard Deulofeu continue de nourrir des ambitions élevées. Ainsi, le joueur de 27 ans a déclaré au média Panenka, qu’un départ vers un cador européen n’était pas à exclure de son côté.

J’aimerai rejouer dans une grande équipe– Deulofeu

« L’Udinese est une grande équipe, je suis heureux d’être ici. J’apprécie beaucoup ce club. Ma famille est heureuse. Mais je ne peux pas nier que j’aimerais rejouer dans une grande équipe. J’ai une grande exigence et je pense seulement à aller de l’avenir. Mais je sais qu’avant, pour cela, je dois beaucoup jouer et augmenter mon niveau. Pour le moment, je suis concentré sur l’Udinese et nous verrons ce qui arrivera dans le futur. » Gerard Deulofeu— Source: Panenka (18/02/21)

Pierpaolo Marino, directeur technique de l’Udinese avait réagi aux rumeurs concernant un possible départ de Gerard Deulofeu, dans des derniers jours du mercato d’hiver. Il avait assuré ne pas avoir eu de contact avec Marseille :

Nous n’avons pas l’intention de laisser partir Deulofeu (Pierpaolo Marino)

« Nous avons lu des choses sur Deulofeu… Parfois les journalistes sont tellement rapides qu’ils vont même plus vite que nous. Nous n’avons jamais eu de contacts avec des représentants de l’OM et nous n’avons pas l’intention de laisser partir Deulofeu. » Pierpaolo Marino – Source : Udinese TV

🔄D’après les informations de 🗞La Gazetta dello Sport l’#Udinese 🇮🇹 étudie l’intérêt de l’#OM pour Gérard Deulofeu 🇪🇸. Le montant officiel serait de 20M€ pour le libérer. #MercatOM | #TeamOM pic.twitter.com/j2v0kZCOrC — 𝙻𝚊𝙼𝚒𝚗𝚞𝚝𝚎𝙾𝙼 (@LaMinuteOM_) January 28, 2022