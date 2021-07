L’OM a déjà recruté huit joueurs sur ce mercato, dont deux éléments offensifs : Konrad de la Fuente et Cengiz Under. Pourtant, un ailier ferait toujours rêvé Pablo Longoria, Jérémie Boga. Ce dernier ne serait pas contre une arrivée à Marseille, mais la concurrence semble féroce…

Natif de Marseille, où il a évolué sous les couleurs de l’ASPTT avant de rejoindre Chelsea, Jérémie Boga est devenu l’un des meilleurs joueurs de Série A à Sassuolo. Elément de Sassuolo depuis 2018, l’ailier de 24 ans souhaite découvrir de nouvelles choses dans sa carrière. D’ailleurs, selon les informations de Foot Mercato, son entourage aurait même déjà rencontré ce Pablo Longoria, pour discuter d’un éventuel transfert. Mieux, L’Équipe indiquait que l’OM aurait formulé une proposition de contrat « généreuse » à l’égard de Jérémie Boga, alors que huit joueurs se sont déjà engagés en faveur de l’Olympique de Marseille cet été.

Egalement pisté par Lyon, un cador italien se serait positionné dans le dossier, pas une bonne nouvelle pour le board olympien.

Naples suit Boga ?

Le montant réclamé par les dirigeants transalpins est un frein dans ce transfert. En effet d’après les informations de la Gazzetta dello Sport, ils réclameraient au moins 20 millions d’euros pour Boga, alors qu’il ne lui reste plus qu’un an de contrat. Hormis la somme astronomique demandée, l’OM pourrait avoir un nouveau hic dans ce dossier. Selon Il Roma, Naples aimerait s’attacher les services de l’ailier en cas de départ de Lorenzo Insigne. Une signature dans le sud de l’Italie, pourrait permettre à Jérémie Boga de doubler son salaire, et de toucher 1,5 millions d’euros par an. Le chemin est donc encore long, pour revoir l’élément offensif dans sa ville natale.

L’ailier de 24 ans, avait confirmé son départ dans une interview accordée à L’Equipe, dans laquelle il n’exclut aucune porte concernant son avenir :

« Depuis janvier, on était en négociations pour que je prolonge mais on ne s’est pas mis d’accord. Donc on a décidé avec les dirigeants que je serais transféré cet été. Après trois ans passés ici, c’est le bon moment. J’aimerais franchir un palier. S’il y a la possibilité de suivre le coach, pourquoi pas. Après, ça ne veut pas dire que je vais le suivre partout. Il faudra voir où il va, ce qu’il se passe en fin de saison. Je ne ferme aucune porte. » Jérémie Boga – source : L’Equipe (21/05/2021)