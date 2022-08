OM : Un dernier joueur visé ! Un départ officialisé, Ronaldo finalement proposé… Les 3 infos mercato du jour

Voici les 3 infos mercato qui ne fallait pas manqué ce vendredi 26 aout 2022.

Mercato OM : C’est officiel pour Milik !

C’est désormais officiel ! Comme annoncé de puis plusieurs jours Arek Milik s’est s’engagé ce vendredi avec la Juventus sous la forme d’un prêt avec option d’achat.

Arek Milik quitte l’Olympique de Marseille. Comme annoncé depuis plusieurs jours l’attaquant polonais rejoind la Juventus. Le transfert a été officialisé ce vendredi matin par le club turinois. L’ancien buteur de Naples est prêté par le club phocéen pour une saison.

Milik à la Juventus pour moins de 8M€?

Les détails financiers de ce « deal » ont été révélés par le quotidien sportif l’Equipe dans son édition du jour. On apprend ainsi qu’il s’agit d’un prêt payant d’une saison. Le montant de ce dernier s’élève à 750 000 euros dont 20 % seront reversés à Naples. L’option d’achat non obligatoire s’élève à 7 millions d’euros. Si la Juventus décide de la lever, l’attaquant olympien s’engagera avec le club turinois jusqu’en 2026.

Mercato OM : Longoria vise un dernier joueur !

Cette semaine, l’OM a officialisé la signature de sa 11e recrue avec Eric Bailly (28 ans). Le président olympien Pablo Longoria dispose encore de quelques jours pour boucler son mercato. Selon les informations du journal l’Equipe, il espère encore recruter un joueur avant mercredi soir. Le dirigeant marseillais vise toujours le milieu offensif de l’Atalanta Ruslan Malinovskyi (29 ans). Ces derniers jours Marseille espérait pouvoir inclure dans la transaction Cengiz Ünder mais l’opération s’avère complexe car l’international turc n’est pas très chaud pour quitter l’OM.

En ex-filtrant Arkadiusz Milik, dont le prêt avec option d’achat non obligatoire devrait être officialisé aujourd’hui, le club marseillais s’est délesté d’un gros salaire. La marge de manœuvre d’un point de vue financier n’en demeure pas moins assez étroite pour apporter à Tudor un dernier renfort à son équipe.

On doit faire du football avec nos moyens – Longoria

En marge du tirage au sort de la phase de groupe de la Ligue des champions, le président olympiens a également évoqué l’énorme buzz autour de Ronaldo sur les réseaux sociaux ainsi que le recrutement marseillais.

«C’est le monde des réseaux sociaux. C’est la mode de chercher à faire du buzz. Nous sommes une équipe qui faisons avec les moyens que l’on a. Demander Cristiano Ronaldo à l’OM, avec tout le respect que j’ai, c’est comme demander si Kevin De Bruyne, Erling Haaland ou Darwin Nunez peuvent venir à l’OM. Rêver, c’est une bonne chose pour tout le monde. Mais c’est vrai qu’on doit être sincère avec tout le monde. On doit faire du football avec nos moyens. On a un projet sportif sérieux qui consiste à s’améliorer chaque saison, et à être compétitif. Mais surtout de porter un équilibre économique et pour moi, c’est ça l’avenir du football.» Pablo Longoria – Source RMC Sport (25/08/2022)

Mercato : Selon un journaliste Italien, Ronaldo aurait bien été proposé à l’OM…

Malgré le démenti de Pablo Longoria en marge du tirage au sort de la Ligue des Champions, le journaliste Italien Gianluca Di Marzio indique que Cristiano Ronaldo a bien été proposé à l’Olympique de Marseille…

Hier soir, Pablo Longoria a mis fin à un feuilleton qui durait depuis plusieurs semaines : Cristiano Ronaldo ne viendra pas à l’OM. Le président marseillais a révélé après le tirage au sort des groupes de la Ligue des Champions, n’avoir aucune intention de recruter Cristiano Ronaldo et que la venue du portugais à Marseille était une invention des réseaux sociaux. Malgré ce démenti, le quintuple ballon d’or aurait bien été proposé à l’OM par son agent Jorge Mendes.

« On doit faire avec les moyens qu'on a » Après le tirage au sort de la Ligue des champions, Pablo Longoria a mis fin à la rumeur d'une possible venue de Cristiano Ronaldo à l'OM

Jorge Mendes aurait contacté l’OM pour Ronaldo

Selon les informations du journaliste Italien Gianluca Di Marzio, l’agent portugais de Ronaldo aurait proposé son joueur à l’Olympique de Marseille. Le club phocéen ne serait pas le seul à s’être vu proposer les services de la star de Manchester United. Chelsea et le Sporting Portugal auraient eux aussi été contactés par Mendes. Si la piste OM semble s’être définitivement refermée, l’agent de Ronaldo ferait tout son possible pour placer le joueur à Naples ou à Milan.

MacHardy très remonté contre le #RonaldOM

Dans l’After Foot, Jonatan MacHardy est lui aussi revenu sur les nombreuses rumeurs autour de Cristiano Ronaldo. Selon lui, la plupart des « insiders » marseillais qui prétendaient avoir des informations n’en avaient en réalité aucune.

» Ça devient gênant. Cette opération qui s’est montée sur les réseaux sociaux par les supporters de l’OM, ce n’est pas ça qui me gêne. Finalement, je pense que 90% des twittos qui participent à cette propagande savent très bien que ce n’est pas faisable et que c’est juste un moyen de passer un bon moment avec d’autres supporters de l’OM. Ce qui me gène, ce sont ces soit disant insiders du club qui prétendent avoir des informations. Ils auraient aperçu l’agent de Ronaldo à Marseille, ils auraient vu le numéro 7 de Jonathan Clauss allait être retiré de la boutique parce que Ronaldo allait arriver. La direction de l’Olympique de Marseille est un peu gênée par cette situation. C’est Florent Germain qui nous l’a confirmé. Cette rumeur éclipse la fin du mercato marseillais et risque de créer de la frustration auprès des supporters les plus naïfs qui vont croire que cette arrivée de Ronaldo est possible. Ce qui est un peu gênant aussi, c’est ceux qui y croient vraiment. Quand Lionel Messi et Sergio Ramos ont signé au PSG l’année dernière, les arguments de certains supporters marseillais, c’était que ces joueurs venaient en maison de retraite à Paris. Ces mêmes supporters souhaitent l’arrivée de Cristiano Ronaldo à Marseille. La belle histoire voudrait qu’il retourne au Sporting Portugal pour jouer la Ligue des Champions. Il y a une vraie attache, il y a quelque chose à raconter. J’ai du mal à comprendre la logique des supporters marseillais qui critiquent le choix de Messi et Ramos d’aller à Paris mais qui veulent que Ronaldo vienne à l’OM. Je comprends les plus jeunes. Ils ont grandi avec la rivalité CR7-Messi et ça fait rêver un peu tout le monde. À partir du moment où certaines personnes commencent à inventer des informations, il faut regarder la vérité en face. L’arrivée de Cristiano Ronaldo à Marseille, elle est impossible. Il y a un mercato qui est bien réel à l’OM. J’espère qu’il n’y aura pax de déception chez les supporters marseillais, je trouverais ça très triste. » Jonatan MacHardy – Source : After Foot (24/08/2022)