OM Mercato: La Juve relance le dossier Milik ?

Arrivé en provenance de Naples, Arek Milik a fait les beaux jours de l’OM pendant une demi-saison. Positionné au poste d’attaquant, l’Olympique de Marseille a enfin trouvé son bonheur dans ce secteur de jeu. Mais la Juventus pourrait contrarier les plans marseillais…

Arek Milik est l’une des réussites de la saison passée. Auteur de 10 buts, il a mis tout le monde d’accord, alors que l’Olympique de Marseille a longtemps eu des difficultés à trouver son bonheur concernant le poste de numéro neuf.

D’après les informations de TuttoSport, la Juventus souhaite s’attacher les services d’un buteur, malgré la prolongation d’Alvaro Morata. Et Arek Milik, serait toujours dans les petits papiers des Italiens.

Interrogé sur l’avenir de l’attaquant, Pablo Longoria a tenu à remercier tout d’abord l’ancien joueur du Napoli :

Je dois le remercier pour ça– Longoria

« L’avenir de Milik ? Comme je l’ai déjà dit, je n’ai pas une boule de cristal. Mais c’est un joueur de l’OM, un joueur très engagé avec l’OM. Ce qu’il a fait avant l’Euro, en prenant en considération la situation du club et sa santé, de ne pas forcer pour aller à l’Euro et bien commencer le championnat avec nous, c’est un geste que l’on considère comme très fort, je dois le remercier pour ça. Je l’ai fait personnellement. Le niveau d’engagement qu’il a avec le club est haut, en tant qu’institution il faut l’en remercier » Pablo Longoria— Source: Conférence de presse (08/07/21)

#Longoria: « Milik est un joueur de l’OM, mais je n’ai pas de boule de cristal entre mes mains. » #confOM #liveFCM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) July 8, 2021

Milik devrait rester à l’OM

D’après les informations de Stephane Guy donnés à l’antenne de RMC, le Polonais devrait rester à l‘OM. Auteur de 10 buts en 16 match depuis son arrivée, toutes compétitions confondues, il est l’une des rares réussites du club olympien cette saison.

« Milik va rester à l’OM je peux vous le dire. C’est pas officiel mais c’est la vraie tendance, il y a eu l’épisode Juventus. Il était prévu qu’il arrive à Marseille pour ensuite rejoindre la Juventus, sauf qu’il y a des pertes économiques dans le club italien, donc les plans sont revus à la baisse. Puis le directeur sportif de la Juventus, qui faisait le lien avec l’OM, a quitté l’Italie pour aller à Tottenham » Stéphane Guy— Source: After Foot RMC (31/06/21)

MARSEILLE EST BEAUCOUP PLUS CALME QUE NAPLES — MILIK

Dans une interview accordée à un média polonais, Milik avait encensé sa nouvelle vie à Marseille :

« Je ne veux pas comparer Marseille à Naples, ce sont deux villes totalement différentes: certainement toutes les deux très belles, et certainement Marseille est beaucoup plus calme que Naples. Je n’habite pas dans le centre de Marseille mais à quelques kilomètres, mais j’ai entendu dire que même ici, il y a des zones où les fans veulent être proches de l’équipe et en contact avec les joueurs. Je ne cache pas le fait qu’à Marseille je me repose de tout ce que j’ai vécu à Naples, où j’étais constamment arrêté dans la rue par les supporters. En France, tout était fermé à cause de la pandémie, je ne sais pas si quelque chose a changé vu que les clubs sont ouverts, mais vivre à Marseille c’est beaucoup plus facile maintenant pour moi. » Arek Milik – Source : Łączy Nas Ball (15/06/2021)