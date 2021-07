OM Mercato: La piste Diego Costa enterrée ?

Buteur à deux reprises, Dario Benedetto pourrait quitter le club cet été, malgré son souhait de rester. Afin de le remplacer, plusieurs noms ont été évoqués, dont celui de Giovanni Simeone. Mais l’OM, aurait aussi pris des renseignements sur cette ancienne cible, Diego Costa. Cer dernier devrait s’engager ailleurs…

Depuis l’arrivée de McCourt à l‘OM, le feuilleton du grand attaquant est un sujet brûlant, et le nom de Diego Costa a souvent été cité. Mais avec l’arrivée de Milik, ce buteur a été trouvé, le Polonais a marqué 10 buts en une demi-saison. Pourtant, d’après les informations de Alfredo Pedullà, l’Olympique de Marseille aurait pris des renseignements sur le joueur brésilien. Désormais libre depuis son départ de l’Atletico en janvier dernier, il peut s’engager là où il le souhaite.

De ce fait, plusieurs écuries auraient été sur le coup, dont l’OM, le LOSC, et Bologne, mais c’est finalement le Besiktas qui devrait rafler la mise.

Costa tout proche du Besiktas

Selon Fotomac, l’attaquant devrait s’engager libre en Turquie, à Besiktas. Il aurait accepté une offre du club stambouliote pour un contrat de deux ans et un salaire annuel net de quatre millions d’euros.

Diego Costa serait proche de rebondir en Turquie !https://t.co/fAFOdEbPdy — Foot Mercato (@footmercato) July 19, 2021

Diego Costa aurait pu porter le maillot de l’Olympique de Marseille… Enfin c’est ce qu’indique l’ancien président de l’OM Jacques Henri Eyraud dans les colonnes de So Foot. Celui qui officie désormais au conseil de surveillance du club marseillais a ainsi confié que l’OM avait bien tenté de s’attacher les services du buteur portugais Costa (32 ans).

«Oui, ça a failli se faire. Andoni Zubizarreta a poussé les négociations assez loin. Diego Costa était prêt à consentir une baisse de salaire, mais cela n’a pas suffi» Jacques Henri Eyraud – Source : So Foot (15/03/21)

L’ancien entraîneur marseillais, André Villas-Boas avait expliqué que le salaire de l’ancien attaquant de Chelsea n’était pas compatible avec les moyens de l’OM.

#VillasBoas : « Costa touchait 16M€/an, j’ai reçu un message qui me disait qu’il voulait jouer à l’OM, je croyais que c’était une blague. mais il va chercher quelque chose à ce niveau de salaire. » #confOM #liveFCM #OM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) January 15, 2021

Diego Costa, un salaire inaccéssible

« Diego Costa touche 16 millions d’euros par an hors taxe. J’ai reçu un message d’un numéro inconnu sur Whatsapp qui me disait que Diego Costa voulait venir à l’OM. Je me suis dit que c’était une blague. Il va chercher autre chose, à ce niveau de salaire ce n’est pas possible pour nous ». André Villas-Boas – source : Conférence de presse (15/01/2021)