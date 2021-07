OM Mercato: Benedetto prend une décision concernant son avenir

Pas titulaire en début de match, Dario Benedetto est entré en jeu à la mi-temps face au Servette de Genève (3-1). En 45 minutes, il a réalisé un doublé, de quoi lui redonner de la confiance. Il s’est d’ailleurs exprimé sur son avenir, alors que son nom est associé à un départ…

Relégué à un poste de remplaçant, Dario Benedetto a vécu une deuxième partie de saison difficile. L’arrivée d’Arek Milik a fait beaucoup de mal à l’Argentin qui manque cruellement de temps de jeu, mais qui peut toujours apporter de la qualité en fin de match. Justement, il a pu montrer l’étendu de son talent ce jeudi en match amical, face au Servette de Genève. Il a marqué un doublé, ce qui porte son total à trois réalisations lors de cette pré-saison, de quoi persuader les dirigeants de le conserver ? En tout cas, l’ancien attaquant de Boca Juniors a envie de rester à l’Olympique de Marseille :

J’espère être ici la saison prochaine — Benedetto

« Je suis content d’avoir marqué mon troisième but en deux matches. J’espère être ici la saison prochaine » Dario Benedetto— Source: La Provence (16/07/21)

Consultant pour RMC, Jérôme Rothen espère que des clubs de Ligue 1 vont flairer le bon coup… des écuries comme Lyon par exemple.

SI J’ÉTAIS UN DIRIGEANT AMBITIEUX EN L1, J’IRAIS LE CHERCHER — ROTHEN

« Il y a un coup à faire pour beaucoup de clubs de Ligue 1. […] Aujourd’hui il y a des clubs ambitieux en Ligue 1 qui devraient se mettre sur le coup. Lyon peut se mettre sur le coup. Nice ? Oui, exactement. […] Si j’étais un dirigeant ambitieux en L1, j’irais le chercher, je lui dirais que je lui fais confiance et il va te le rendre. » Jérôme Rothen— Source: RMC (11/06/21)

SON ENTOURAGE DÉMENT UN RETOUR À BOCA JUNIORS

Récemment certains médias argentins évoquaient la possibilité d’un échange avec Cristian Pavon (25 ans). Contacté par le journaliste German Garcia Grova, l’entourage de l’attaquant sous contrat avec l’Olympique de Marseille avait toutefois réfuté ces informations.

« L’OM et l’entourage de Dario Benedetto réfutent les informations indiquant un possible échange avec Boca Junior impliquant Cristian Pavon et Dario Benedetto. » Germán García Grova – Source : Twitter (27/05/21)