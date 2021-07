OM Mercato: La piste Wass prend du plomb dans l’aile

Annoncé très proche de l’Olympique de Marseille ces dernières semaines, Daniel Wass semble s’éloigner au fur et à mesure des jours qui passent…

Selon divers médias français et espagnols, Pablo Longoria voudrait faire de Daniel Wass un joueur de l’Olympique de Marseille. Les deux hommes se sont côtoyés à Valence et se connaissent donc très bien. Daniel Wass a déjà évolué en Ligue 1 grâce à son passage à Evian. Polyvalent, le Danois est capable de jouer latéral droit mais également à tous les postes du milieu de terrain grâce à sa vision du jeu et son bonne rigueur défensive.

Cependant, l’opération pourrait ne pas se faire. D’après les informations de El Desmarque, Valence ne serait pas vendeur et penserait à prolonger le Danois. Tout juste éliminé de l’Euro en demi-finale par l’Angleterre, il avait donné rendez-vous après la compétition continentale. On devrait donc en savoir plus dans les prochains jours…

Je veux rien entendre avant la fin de l’Euro — WASS

Dans un entretien accordé à Marca, il est revenu sur son avenir :

« Ce sont les médias qui ont écrit à ce sujet. J’ai dit que je ne voulais rien entendre avant la fin du Championnat d’Europe. Ce sera à 100% une décision familiale. Ce n’est pas seulement ma propre décision. Je me sens mieux maintenant. J’étais au lit depuis trois ou quatre jours avec une pharyngite et un peu de fièvre. » Daniel Wass— Source : Marca (30/06/21)

Le coach de Valence compte SUR DANIEL WASS

En effet José Bordalas mise sur le polyvalent danois pour construire son équipe la saison prochaine. L’OM devra se montrer convaincant s’il souhaite vraiment s’attacher ses services.

« On a beaucoup parlé de la possibilité que Wass retourne dans son pays. Mais nous n’avons pas parlé de ce sujet. Wass a un contrat. C’est un joueur magnifique et il a toujours fait preuve d’un grand engagement à Valence. Je compte sur lui » José Bordalas — Source : AS (25/06/21)

DANIEL WASS A ÉTÉ TRÈS FIABLE

Pour François Miguel Boudet, journaliste pour @FuriaLiga, et grand spécialiste du club de Valence, le polyvalent international danois serait une bonne pioche pour l’OM…

« Il a été recruté pour être le remplaçant de Parejo, mais finalement il ne s’est jamais imposé dans ce secteur de jeu. Il a servit de rustine pour le poste de latéral droit après les blessures, de plusieurs joueurs à ce poste. Il faut savoir que ce poste là, est un gros problème à Valence depuis des années, mais Daniel Wass a été très fiable. Il a aussi joué ailier droit cette saison, mais il peut très bien évoluer dans l’axe sans problème. Après par rapport à son âge, il n’y aura pas de retour sur investissement pour un joueur de 32 ans. J’ai entendu un montant de 3 millions d’euros, très surprenant sachant que Valence l’a très longtemps considéré comme intransférable. Il est vraiment considéré comme un joueur essentiel du club de Valence » François Miguel Boudet @FuriaLiga— Source : FCM (24/06/21)