OM Mercato: Le Milan veut Milik pour une raison bien précise ?

Arrivé au mercato hivernal, Arek Milik a été une vraie satisfaction. Alors que le poste de numéro neuf, a souvent été un problème ces dernières années à l’OM, le Polonais a répondu aux attentes. Pourtant, son avenir est en pointillé du côté de Marseille…

Le dossier Milik sera l’un des plus chauds du mercato marseillais. Si le Polonais était amené à partir, il serait difficile de retrouver un buteur de sa trempe à moindre coût. Le Polonais a marqué dix buts depuis son arrivée à l’Olympique de Marseille, de quoi attirer les grosses écuries. Alors que son nom a été cité du côté de la Juventus, ou encore de la Fiorentina, c’est un autre cador italien qui aimerait s’attacher ses services. Qualifié pour la prochaine édition de la Ligue des Champions, le Milan pourrait faire une offre concernant Arek Milik.

Le profil de numéro neuf renard, plairait aux dirigeants milanais, d’après les informations de CalcioPolis. En effet, ce genre de buteur style Pipo Inzaghi, a fait les beaux jours du Milan dans les années 2000. Aucun attaquant de ce profil, n’a performé chez les Rossoneri, depuis le célèbre joueur italien.

On a le contrôle de Milik — LONGORIA

En avril dernier, il rappelait en conférence de presse qu’il avait le contrôle sur Arek Milik et qu’il ne devrait pas retourner à Naples.

« On a le contrôle de Milik, c’est un joueur de l’OM avec une formule qui me prendrait la journée à expliquer. Il n’y a pas de possibilité qu’il retourne à Naples. Dans un marché, il y a toujours une possibilité de jouer dans un grand club européen. Il n’y a pas de parole donnée en cas d’offre d’un grand club. C’est toujours une question de négociations. L’intention du joueur est de prolonger à Marseille, où il est très content. » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (28/04/21)

MARSEILLE EST BEAUCOUP PLUS CALME QUE NAPLES — MILIK

Dans une interview accordée à un média polonais il y a deux semaines, il avait encensé sa nouvelle vie à Marseille :

« Je ne veux pas comparer Marseille à Naples, ce sont deux villes totalement différentes: certainement toutes les deux très belles, et certainement Marseille est beaucoup plus calme que Naples. Je n’habite pas dans le centre de Marseille mais à quelques kilomètres, mais j’ai entendu dire que même ici, il y a des zones où les fans veulent être proches de l’équipe et en contact avec les joueurs. Je ne cache pas le fait qu’à Marseille je me repose de tout ce que j’ai vécu à Naples, où j’étais constamment arrêté dans la rue par les supporters. En France, tout était fermé à cause de la pandémie, je ne sais pas si quelque chose a changé vu que les clubs sont ouverts, mais vivre à Marseille c’est beaucoup plus facile maintenant pour moi. » Arek Milik – Source : Łączy Nas Ball (15/06/2021)