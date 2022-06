OM Mercato: Le prix de Radonjic dévoilé?

Prêté cette saison au Benfica, Nemanja Radonjic n’a pas convaincu. Il va donc revenir à l’OM cet été à un an de la fin de son contrat. Néanmoins, le Serbe ne devrait pas rester du côté de la France…

Que va faire Radonjic ? L’ailier international serbe n’a joué que 6 matches avec Benfica en championnat portugais lors de son prêt. L’ailier international serbe n’a joué que 6 matches avec l’écurie lisboète en championnat portugais lors de son prêt cette saison. Il sera de retour à l’OM cet été avec encore une année de contrat. Mais va-t-il rester ou partir ? La tendance serait plus vers un départ du Serbe…

Selon les informations de Mozzart Sport, l’Etoile Rouge de Belgrade aimerait rapatrier son poulain et aurait pris des renseignements auprès des dirigeants olympiens qui réclameraient 2 millions d’euros + 40% sur la prochaine vente pour l’international Serbe. La rémunération de l’ailier de 26 ans pourrait être un frein pour son retour au pays, et son avenir se dirigerait plus vers l’Espagne ou l’Italie…

Mon avenir ? Je ne sais pas, honnêtement — Radonjic

A lire : Mercato OM : La priorité numéro 1 de Longoria en attaque est…

« Mon avenir ? Je ne sais pas, honnêtement. J’ai encore un an de contrat avec Marseille, je ne sais rien. Maintenant j’ai un rassemblement de l’équipe nationale, donc je verrai après ça. Un retour à l’Étoile rouge de Belgrade ? Pour être honnête, je n’y crois pas pour le moment. J’ai dit que je reviendrais un jour, ce n’est qu’une question de temps… » Nemanja Radonjic – source : Hotsport (26/05/2022)

🗣️ Nemanja Radonjić hier, après la finale de Coupe de Serbie entre l’Étoile Rouge et le Partizan : « J’ai encore un an de contrat avec l’OM et je ne sais rien de plus. Maintenant, l’équipe nationale est au premier plan, donc on verra. »#OM #TeamOM #MercatOM pic.twitter.com/sJNo2ffcFH — Fudbalski Hram (@Fudbalski_Hram) May 27, 2022

L’attaquant de l’Olympique de Marseille s’est distingué ce dimanche en sélection en inscrivant un joli but dans les arrêts de jeu face à Slovénie.

A lire aussi :Les 6 rumeurs au poste d’attaquant, un coup de cœur de Sampaoli à 12M€ ? Et Longoria doublé pour Ali Cho… Les 3 infos mercato OM de ce vendredi !