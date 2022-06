Les 6 rumeurs au poste d’attaquant, un coup de cœur de Sampaoli à 12M€ ? Et Longoria doublé pour Ali Cho… Les 3 infos mercato OM de ce vendredi !

Comme chaque soir FCM vous propose les 3 infos mercato OM du jour ! Au programme ce vendredi soir : Les 6 rumeurs au poste d’attaquant, un coup de cœur de Sampaoli à 12M€ ?, Longoria doublé pour une priorité offensive ?

Mercato OM : Les 6 rumeurs au poste d’attaquant !

Malgré la présence de Bamba Dieng, Arek Milik et Cédric Bakambu au poste d’attaquant de pointe, Pablo Longoria semble s’activer pour recruter à ce poste. Voici un récapitulatif des pistes et rumeurs d’attaquants pistés par l’OM !

L’Olympique de Marseille dispose déjà de 3 attaquants de pointe. Pour autant, même si Arek Milik affiche son envie de rester, l’attaquant polonais pourrait filer en Italie en cas de belle offre. Bamba Dieng est lui courtisé en Allemagne et pourrait être transféré si un montant supérieur à 15M€ est offert…

Le mercato s’est ouvert ce vendredi 10 juin mais les noms ne manquent pas, surtout à ce poste. Pour le moment, 6 joueurs sont cités pour être les probables nouvelles recrues qui pourraient venir renforcer l’attaque olympienne.

Mohamed Ali Cho, une priorité trop chère ?

Pablo Longoria serait prêt à proposé 12M€ à Angers pour faire venir le jeune attaquant. Cependant ce dernier est très gourmand en salaire et veut une garantie en termes de temps de jeu. Mohamed Ali Cho n’a que 18 ans mais entend bien vite gagner beaucoup. Mathieu Grégoire expliquait sur notre plateau : « Ce sont ses parents qui gèrent ça et ils veulent un peu copier ce qu’ont fait les parents de Mbappé. Ils veulent une grosse prime à la signature et un gros salaire. »

Dries Mertens, un profil parfait de faux neuf, mais…

Dries Mertens sera libre cet été et reste un très bon joueur. L’attaquant du Napoli a 33 ans et demande un gros salaire. De plus, selon l’Equipe cette piste n’est pas une priorité, il n’y aurait aucun contact avec Mertens alors que celui-ci voudrait plutôt prolonger à Naples.

Julian Alvarez, le remplaçant idéal de Milik

Recruté par Manchester City mais prêté à River, Alvarez va devoir faire avec la concurrence d’un certain Erling Haaland. Longoria avait donc dans l’idée de se faire prêter le jeune buteur argentin, cependant, Guardiola veut pouvoir s’appuyer sur le joueur dès cet été. dommage, car Pierre Gerbeaux nous avait fait un beau descriptif du buteur : « Julian Alvarez, ce ne serait pas un super coup, mais ce serait un énorme coup de le prendre, c’est clairement le meilleur numéro 9 que tu puisses trouver sur le continent sud-américain c’est un 9 vraiment très fort, il sort d’un sextuplé en Copa Libertadores alors c’était que contre le club péruvien de l’Allianza Lima… »

On peut rajouter à ces trois noms ceux de Loïs Openda et des bordelais Sékou Mara et Hwang Ui-Jo…

Les 6 joueurs cités pour le poste d’attaquant

Loïs Openda Bruges 10M€ Sékou Mara Bordeaux 5M€ Hwang Ui-Jo Bordeaux 6M€

Mercato OM : Un coup de cœur de Sampaoli à 12M€ ?

C’est le jour J, le mercato ouvre ses portes officiellement. Trois semaines après la fin du championnat, l’OM multiplie les pistes depuis le début de l’été. Selon La Provence, Jorge Sampaoli serait fan de Justin Kluivert, l’ailier gauche de l’OGC Nice, prêté par l’AS Roma.

Arrivé l'été dernier à Nice, Justin Kluivert s'est notamment distingué lors du quart de finale de Coupe de France face à l'OM en inscrivant un super but. Âgé de 23 ans, l'ailier prêté par l'AS Roma est de retour en Italie puisque le club niçois n'a toujours pas levé l'option d'achat de 14 millions d'euros inclus dans le prêt. L'hypothèse de voir Kluivert revenir à Nice reste possible, mais le fait que les bases du club niçois soient flous. Il est difficile de pouvoir se projeter dans un club si l'entraîneur Christophe Galtier, courtisé par le PSG, n'est pas sûr de rester. De plus, après avoir pris la décision de ne pas lever l'option d'achat pour l'instant, les Aiglons auraient vu des autres clubs venir aux renseignements.

Selon Il Tempo, l’OM et l’AS Monaco seraient bien dans la course pour obtenir la signature de l’international néerlandais. Le média assure néanmoins que Justin Kluivert ne restera pas à la Roma la saison prochaine. En fin de contrat en juin 2023, l’ailier devrait être cédé dès cet été. Alors que l’intérêt de l’OM est bien réel, La Provence a annoncé aujourd’hui que l’AS Rome souhaiterait récupérer un montant avoisinant les 12 millions d’euros. Jorge Sampaoli, l’entraîneur de club olympien, lui, serait même très admiratif aux performances et au profil de Justin

Kluivert. Une saison correcte avec l’OGC Nice Pour rappel, Kluivert a réalisé une plutôt bonne saison avec l’OGC Nice. C’est d’ailleurs grâce à lui que les hommes de Galtier ont filé en demi-finale de Coupe de France en éliminant l’OM en quart. Le Néerlandais était en feu ce soir-là. En 36 matchs joués toutes compétitions confondues avec l’OGC Nice, Justin Kluivert aura marqué 6 buts et réalisé 6 passes décisives. Sa valeur marchande a été évaluée à 15 millions d’euros par le site Transfermarkt en mai dernier.

Mercato OM : Longoria doublé pour une priorité offensive ?

Mohamed-Ali Cho est l’une des pistes qui ressort le plus depuis le début des tractations en vue du mercato estival. L’OM n’est pas au bout de ses peines sur ce dossier puisque selon RMC, la Real Sociedad serait très intéressé par l’attaquant du SCO Angers.

Mohamed-Ali Cho devrait quitter Angers cet été. Son club a fixé son prix aux alentours des 12-15 millions d’euros. L’OM serait prêt à payer cette somme mais n’a pas encore réussi à convaincre le très jeune attaquant qui dispose de plusieurs possibilités. Selon RMC, après l’intérêt du Bétis Séville, un autre club espagnol serait aussi dans la course pour recruter le jeune attaquant de 18 ans, il s’agirait de la Real Sociedad. L’affaire devrait rapidement se régler puisqu’Angers a perdu quelques cadres en fin de contrat comme Mangani, Traoré et Manceau et aura besoin de liquidités pour les remplacer.

Cho est sûrement considéré comme le meilleur de sa génération – Massilia 1978

Invité dans l’émission Débat Foot Marseille sur FCM le mois dernier, David « Massilia 1978 » voyait Mohamed-Ali Cho comme l’un des meilleurs de sa génération en déclarant que ce serait un bon coup comme l’avait fait Lille quand ils ont pris Nicolas Pépé à Angers.

« C’est un 2004, sûrement considéré comme le meilleur de sa génération. C’est un joueur très rapide, profil moderne, après suivi par des clubs allemands. Moi si tu veux, évidemment que ça m’intéresse car c’est le profil de joueur sur lequel l’OM doit s’intéresser et que si on prend un exemple c’est Nicolas Pépé (…) Ali Cho c’est un peu semblable, je pense qu’il est moins fini que Pépé à l’époque et moi je suis assez mesuré car on a Bamba Dieng dans l’effectif qui est un 2000, pas très cher niveau salaire, qui a des stats et on va prendre un garçon qui a 4 buts et 2 passes décisives, en terme de valeur ajouté à l’effectif c’est pas ça » David (Massilia1978) – Source : Football Club Marseille (09/05/2022)

Le mercato vient de débuter officiellement aujourd’hui et Mohamed-Ali Cho sera sans doute l’une des attractions de cet été. A 18 ans, l’attaquant angevin a l’embarras du choix, poursuivre sa progression en France en signant à l’OM ou se diriger vers l’étranger pour découvrir un nouveau championnat. Longoria reste néanmoins à l’affût sur ce dossier.