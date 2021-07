Auteur d’une belle performance en match amical ce dimanche face au FC Sète, Cheick Souaré pourrait quitter l’Olympique de Marseille cet été…

Bouba Kamara devrait quitter l’OM, lors de ce mercato estival en cas de belle offre. Il se pourrait qu’un autre jeune prenne la même direction. Cheikh Souaré, milieu de terrain de 18 ans, serait sur les tablettes de l’OGC Nice et de Lausanne, deux écuries détenues par le groupe INEOS, d’après les informations de Loïc Tanzi.

Il a déjà joué avec les A

Le jeune milieu de terrain a déjà joué 9 minutes en Ligue 1. Dans le passé, il a été sollicité par le Milan avant de signer son premier contrat professionnel du côté de l’Olympique de Marseille.

Auteur de belles prestations avec l’OM en match amical, Cheick Souaré (2002) pourrait être prêté par le club olympien cette saison. Le groupe INEOS (Lausanne / Nice) surveille la situation du milieu de terrain #Mercato #RMCLive — Loïc Tanzi (@Tanziloic) July 12, 2021

Les jeunes ne sont pas formés pour être intégrés dans un modèle de jeu– Longoria

« Les joueurs avec beaucoup de personnalité se forment, pas dans une idée très précise du jeu. En France, il n’y a pas de modèle ‘français’ du jeu. Objectivement, si l’on analyse l’ensemble du globe, c’est l’un des pays qui exporte le moins d’entraîneurs. Ils ne vendent pas d’idées collectives. Mais individuellement, c’est le pays qui exporte le plus de joueurs car le joueur français continue de jouer dans la rue, notamment dans de nombreux quartiers de Paris, Marseille et Lyon. Là, les enfants continuent à jouer dans la rue et cela signifie qu’ils ont une formation qui les aide à faire des différences. Ils ne sont pas formés pour être intégrés dans un modèle de jeu. » Pablo Longoria— El Pais (12/07/21)