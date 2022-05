OM Mercato: l’OM en passe de se faire doubler pour Cho !

Alors que l’Olympique de Marseille semblait en pôle pour accueillir l’ailier angevin Mohamed Ali Cho, un club espagnol serait sur le point de doubler Pablo Longoria sur le dossier. D’après les informations de Goal ES, le Bétis Séville est désormais le mieux placé dans le dossier.

Il ne faut jamais vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué. Le vieil adage est en train de se confirmer. Il y a encore quelques jours, l’OM semblait sur le point de conclure sa première recrue en la personne de Mohamed Ali-Cho, jeune pépite angevine avec qui tout semblait bouclé. Pablo Longoria avait conclu un accord avec le pensionnaire de Ligue 1 Uber Eats et un accord semblait proche avec le joueur. Mais dans le football, tout vas très vite et aujourd’hui la donne aurait changé. Le natif de Stains serait désormais plus proche d’un club de Liga que de rester en Ligue 1.

Le Bétis désormais favori pour signer Cho ?

Si le Bétis Séville était dans la course depuis quelques semaines également, l’OM semblait avoir une longueur d’avance sur tous ses concurrents. La formation de Manuel Pellegrini a sans doute accéléré lors des derniers jours car désormais c’est bien le 5ème du dernier championnat espagnol qui est en passe d’accueillir le joueur passé par Everton. D’après les informations de Goal Es, le Bétis serait très confiant sur l’arrivée de l’angevin et une troisième réunion serait prévu cette semaine. Les agents de l’international Français -19 ans serait en ce moment même à Séville pour discuter avec la direction sévillane.

Le Betis est confiant. Troisième réunion cette semaine. Ses agents sont à Séville. Le Betis serait en pole devant l’OM. https://t.co/xI59efhwDz — Nico Faure (@Nicommentator) May 25, 2022

Angers veut un paiement cash et Ali Cho un gros salaire ?

Selon FootMercato, « les clubs sont d’accord sur le montant du transfert (12 M€), mais pas sur l’échelonnement des paiements. Le SCO veut un paiement cash, tandis que Marseille veut payer en plusieurs fois. » De plus, l’attaquant franco-marocain de 18 ans serait très gourmand en salaire, Pablo Longoria ne serait pas prêt à accéder aux demandes du joueur.