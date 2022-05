OM Mercato: Lyon veut doubler Longoria, Newcastle offre le double pour Touré ?

Annoncé comme l’une des pistes prioritaires de Pablo Longoria, Isaak Touré semblait bien parti pour rejoindre le club phocéen et renforcer son arrière garde. Néanmoins, d’après les informations de l’Équipe, il semblerait que l’OL et deux autres clubs soient rentrés dans la course de manière agressive.

La deuxième place en poche, l’Olympique de Marseille est qualifié directement pour la LDC, son objectif principal de début de saison. Un exercice 2021/2022 qui a tenu en haleine tous les supporters jusqu’à la dernière journée. Désormais, on rentre dans une période qui passionne tout autant les fans de l’OM, c’est le mercato. Avec la perspective de bien figurer en LDC et de conserver une place dans le top 3 de Ligue 1 la saison prochaine, Marseille devrait se renforcer massivement cet été. Jorge Sampaoli a d’ores et déjà réclamé un effort à Pablo Longoria et Frank McCourt pour obtenir un nombre important de recrues. Au travail depuis plusieurs semaines déjà sur le mercato estival, le président olympien semblait avancé sur un dossier prioritaire en défense, celui d’Isaak Touré. l’OM semblait le mieux placé pour le défenseur havrais qui avait même était aperçu dans les travées de l’Orange Vélodrome. Mais aujourd’hui, il semblerait que le club marseillais ne soit plus seul sur le dossier et qu’il va falloir se méfier de la concurrence.

Un duel d’Olympiques pour Isaak Touré ?

Si on en croit les informations de l’Équipe, l’Olympique Lyonnais serait très intéressé par la venue du « roc » défensif du Havre. Le quotidien sportif précise même que le club de Jean-Michel Aulas est le « concurrent le plus sérieux » de l’OM. Bruno Cheyrou et Vincent Ponsot se serait activé les dernières semaines pour arracher la signature du joueur de 19 ans. L’OL voudrait en faire le remplaçant de Jason Denayer ou Jérôme Boateng, tous deux annoncés sur le départ.

Arsenal ayant fait savoir qu’il comptait la saison prochaine sur William Saliba, prêté cette saison à l’OM, le club phocéen vise le jeune défenseur du Havre Isaak Touré. Mais l’OL, notamment, est également à l’affût https://t.co/dN7TPxA8dL pic.twitter.com/8n0BRpJtXs — L’ÉQUIPE (@lequipe) May 24, 2022

Deux prétendants étrangers dans la course pour Touré ?

En plus de la concurrence de l’OL, Marseille va devoir se méfier des clubs étrangers. Toujours d’après l’Équipe, Francfort et surtout Newcastle seraient désormais sur les rangs. Le club anglais serait prêt à offrir jusqu’à 10 millions pour le natif de Gonesse. Il faudra donc que Pablo Longoria boucle au plus vite ce transfert au risque de voir ces clubs lui chiper la pépite havraise. Néanmoins, l’OM reste le mieux placé pour Isaak Touré et pourra jouer la carte de la LDC que tous les autres clubs cités ne joueront pas la saison prochaine.

